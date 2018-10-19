AyÅŸe Ã–ÄŸretmen'in infaz erteleme talebi kabul edildi

'Ã‡ocuklar Ã¶lmesin' diyen Ã–ÄŸretmen AyÅŸe Ã‡elik'in infaz erteleme talebi kabul edildi. Kabul edilmeseydi AyÅŸe Ã‡elik yeniden hapse girecekti.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "Çocuklar Ölmesin" diyen ÖÄŸretmen AyÅŸe Çelik'in infaz erteleme talebini kabul etti. Çelik, talebi kabul edilmeseydi bebeÄŸiyle birlikte cezavevine girecekti.

AyÅŸe ÖÄŸretmen, DiyarbakÄ±r'da 2016 yÄ±lÄ±nda telefonla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediÄŸi için "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±ndan yargÄ±landÄ±, 1 yÄ±l 3 aylÄ±k hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±, 20 Nisan 2018'de 6 aylÄ±k kÄ±zÄ± ile birlikte cezaevine konuldu, 4 MayÄ±s'ta infazÄ± 6 ay ertelenerek tahliye edildi.

ÖÄŸretmen AyÅŸe Çelik, tekrar infaz erteleme talebinde bulundu. DiyarbakÄ±r cumhurÅŸyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da bu talebi kabul etti. Talep kabul edilmeseydi AyÅŸe Çelik bebeÄŸiyle birlikte tekrar cezavevine girecekti. (HABER MERKEZÄ°)

AyÅŸe Ã–ÄŸretmen bebeÄŸiyle cezaevine giriyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 12:42

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