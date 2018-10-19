ï»¿
FotoÄŸraf: Kadir YÄ±ldÄ±rÄ±m/AA
Kastamonu'da maden yÃ¼kleme tesisinde iÅŸ cinayeti
19 Ekim 2018 12:21
Kastamonu'nun Ä°nebolu LimanÄ±'nda maden taÅŸÄ±ma bandÄ±nÄ±n tamburuna sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Kastamonu'nun Ä°nebolu LimanÄ±'nda maden yükleme tesisinde limanÄ±n iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. Limanda tamir ve bakÄ±m ustasÄ± olarak çalÄ±ÅŸan Erol BektaÅŸoÄŸlu, maden taÅŸÄ±ma bandÄ±nÄ±n tamburuna sÄ±kÄ±ÅŸarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre iÅŸçilerin haber vermesi üzerine limana gelen saÄŸlÄ±k ekipleri BektaÅŸoÄŸlu'nun olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babasÄ± BektaÅŸoÄŸlu'nun cenazesi, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±'nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan, Ä°nebolu Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 13:11
www.evrensel.net