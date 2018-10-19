4'lÃ¼ zirve Ä°stanbul'da 27 Ekim'de dÃ¼zenlenecek

TÃ¼rkiye, Rusya, Fransa ve Almanya Suriye gÃ¼ndemiyle 27 Ekim 2018'de Ä°stanbul'da zirve dÃ¼zenleyecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 27 Ekim 2018'de Ä°stanbul'da düzenleneceÄŸini bildirdi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü KalÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ev sahipliÄŸinde, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Vladimir Putin, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Åžansölyesi SayÄ±n Angela Merkel’in katÄ±lÄ±mlarÄ±yla gerçekleÅŸecek dörtlü zirve toplantÄ±sÄ± 27 Ekim 2018 tarihinde Ä°stanbul’da düzenlenecektir" dedi.

KalÄ±n, "Zirve toplantÄ±sÄ±nda baÅŸta sahadaki durum, Ä°dlib mutabakatÄ± ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafÄ±nÄ±n tüm veçheleriyle ele alÄ±nmasÄ± ve ihtilafa kalÄ±cÄ± çözüm bulunmasÄ±na yönelik ortak çabalarÄ±n uyumlulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± öngörülmektedir." ifadelerini kullandÄ±. (AA)

Almanya ve Rusya'dan 4'lÃ¼ zirve kararÄ±: Ã–nce uzmanlar gÃ¶rÃ¼ÅŸsÃ¼n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 12:49

www.evrensel.net