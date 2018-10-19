Kocaeli Demokrasi GiriÅŸimi ekonomik krizi konuÅŸacak

Kocaeli Demokrasi GiriÅŸimi, Flormar ve Cargill iÅŸÃ§ilerinin de katÄ±lacaÄŸÄ± "Ekonomik kriz, TÃ¼rkiye ve iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± forum dÃ¼zenleyecek.

Kocaeli Demokrasi GiriÅŸimi, Flormar ve Cargill iÅŸçilerinin de katÄ±lacaÄŸÄ± forumda ekonomik krizi ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± konuÅŸacak. Foruma Gazete Duvar ekonomi yazarÄ± BahadÄ±r Özgür de konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacak.

"Ekonomik kriz, Türkiye ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± forum 21 Ekim Pazar günü Ä°zmit'te Alternatif Kültür Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilecek. Saat 13.00'te baÅŸlayacak foruma; iÅŸçiler, emekçiler ve tüm Kocaelililer katÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

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