Ankara ve Ä°zmir barolarÄ±nda genel kurul bu hafta sonu

Ankara ve Ä°zmir Barosunda yeni yÃ¶netimin belirleneceÄŸi genel kurullar bu hafta sonu yapÄ±lacak.

Ankara Barosuna kayÄ±tlÄ± yaklaÅŸÄ±k 15 bin avukat, yeni yönetimini belirlemek için sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor.

Ankara Barosu 65. Olagan Genel Kurulu'nu NazÄ±m Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleÅŸtirecek. Saat 09.00'da baÅŸlayacak genel kurulda Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayÄ± Erinç SaÄŸkan, Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar’Ä±n adayÄ± Murat Kemal Gündüz ile Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubu adÄ± altÄ±nda avukat Gencer Özdemir yarÄ±ÅŸacak.

Murat Kemal Gündüz kamuoyunun yakÄ±ndan takip ettiÄŸi önemli davalarÄ±n avukatÄ±, 10 Ekim Ankara KatliamÄ± davasÄ± avukatlarÄ± arasÄ±nda. Baronun adalet mücadelesi veren her kesimle bir araya gelerek, ortak mücadele ile adalete güven saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini ifade ediyor.

Erinç SaÄŸkan iki dönemdir Ankara Baro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten Hakan Canduran'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ±. SaÄŸkan MesleÄŸin ve meslektaÅŸÄ±n tam yanÄ±nda duracaklarÄ±nÄ± vurguluyor.

Gencer Özdemir ise, Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubunun ittifak adayÄ±. En büyük vaadi adliyede avukatlardan alÄ±nan otopark ücretinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±.

AKP - MHP'nin Türkiye genelindeki ittifakÄ±, Baro seçimlerine de yansÄ±dÄ± AKP-MHP Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubundan Gencer Özdemir’i aday olarak gösterdi. (Ankara/EVRENSEL)

Ä°stanbul Barosu baÅŸkan adaylarÄ± Evrensel'e konuÅŸtu

Ä°ZMÄ°R BAROSU'NDA GENEL KURUL BU HAFTA SONU

Toplam 5 listenin yönetime talip olduÄŸu Ä°zmir Barosunda olaÄŸan genel kurul bu hafta sonu gerçekleÅŸecek.

Ä°zmir Barosu OlaÄŸan Genel Kurulunu 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleÅŸtirerek 2 yÄ±llÄ±k yol haritasÄ±nÄ± belirleyecek. Kültürpark 4 Nolu Hol'de gerçekleÅŸecek genel kurulun ilk gününde konuÅŸmalar ve aday tanÄ±tÄ±mlarÄ± yapÄ±lacak. Ä°kinci günde ise seçimler yapÄ±larak yönetim, denetim ve disiplin kurullarÄ± belirlenecek. Seçimde ayrÄ±ca Türkiye Barolar BirliÄŸi delegeleri için de oy kullanÄ±lacak. Ä°zmir Barosuna kayÄ±tlÄ± 9 binin üzerinde avukat bulunuyor.

Mevcut Baro yönetimini elinde bulunduran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu bu yÄ±l iki ayrÄ± liste ile seçime girecek. Ä°zmir Barosu BaÅŸkanvekili Mustafa Çetin ile yine yönetim kurulu üyesi olan eski Genel Sekreter Atalay Aksay ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ± listelerle oy isteyecekler.

Milliyetçi Avukatlar Grubu ise Ömer Fatih Åžimdi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki liste ile seçimde yarÄ±ÅŸacak. Bu sene ilk kez seçime girecek olan Yenilikçi Avukatlar Grubu'nun adayÄ± ise Muhammet Özekes. Listede AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen avukatlar bulunuyor.

Seçimlere 'Birlikte BaÅŸaracaÄŸÄ±z' sloganÄ± ile hazÄ±rlanan ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu'nun baÅŸkan adayÄ± ise Özkan Yücel. Yücel, “hukuk, insan haklarÄ± ve avukatlarÄ±n mesleki sorunlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sesini çÄ±karan bir baro için” aday olduklarÄ±nÄ± dile getiriyor. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 10:59

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