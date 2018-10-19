MaraÅŸ'ta tilkiyi Ã¶ldÃ¼rÃ¼p trafik levhasÄ±na astÄ±lar

MaraÅŸ'ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler bir tilkiyi Ã¶ldÃ¼rÃ¼p trafik levhasÄ±na astÄ±. Mahalle halkÄ± cinayete tepki gÃ¶sterdi.

Dört ayaÄŸÄ± ve kuyruÄŸu kesilerek iÅŸkence gören siyah yavru köpeÄŸin ölümü ve fotoÄŸraflarÄ± hala hafÄ±zalardayken MaraÅŸ'ta bir hayvan katliamÄ± daha yaÅŸandÄ±.

MaraÅŸ'Ä±n AndÄ±rÄ±n ilçesinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler bir tilkiyi öldürüp trafik levhasÄ±na astÄ±. Katledilen tilkiyi gören mahalle halkÄ± olaya büyük tepki gösterdi.

AndÄ±rÄ±n ilçesine 5 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Yeniköy Mahallesi giriÅŸinde mahalle halkÄ±, yol kenarÄ±ndaki trafik levhasÄ±nda ayaklarÄ±ndan asÄ±lÄ± tilkinin cansÄ±z bedenini görünce ÅŸok yaÅŸadÄ±.

Mahalleli Niyazi AvcÄ±, cinayete tepki gösterdi. AvcÄ±, "Bunu yapan her kim olursa olsun insanlÄ±ktan nasibini almamÄ±ÅŸ. Ne olursa olsun sonuçta o da bir canlÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 10:11

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