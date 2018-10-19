HABAÅž Demir Ã‡elik FabrikasÄ±â€™ndaki iÅŸ cinayetinin ardÄ±ndan yaÅŸananlar

HABAÅž Demir Ã‡elik'te Hasan BostancÄ± isimli iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iÅŸ cinayeti, alÄ±nmayan Ã¶nlemleri ve fabrikadaki koÅŸullarÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Turan KARA

Ä°zmir

HABAÅž Demir Çelik fabrikasÄ±nda iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinin alÄ±nmamasÄ± bir iÅŸçinin daha canÄ±na mal oldu. Hasan BostancÄ± isimli iÅŸçi, temizlemek için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 15 metrelik bacadan düÅŸerek can verdi. Ä°ÅŸçiler fabrikadaki ambulansÄ±n BostancÄ±’nÄ±n düÅŸtüÄŸü sÄ±rada yaralanan baÅŸka bir iÅŸçiyi hastaneye götürdüÄŸü için geç geldiÄŸini söyledi. Ä°ÅŸçiler, üretim bir an önce devam etsin diye iÅŸçinin fabrikada deÄŸil hastanede öldü gibi gösterildiÄŸi ÅŸüphesini taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±, konuyu dile getirdiklerinde ise “Sen kimsin hastane raporu var” yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

AMBULANS YARIM SAAT SONRA DIÅžARIDAN GELDÄ°

Fabrikada 2 ambulans göründüÄŸünü ancak birisinin basit bir panelvan araba olduÄŸunu malzeme taÅŸÄ±mak için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçiler ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ambulans Hasan usta düÅŸtükten yarÄ±m saat sonra dÄ±ÅŸarÄ±dan geldi. Fabrika ambulansÄ± baÅŸka bir kazada yaralanan arkadaÅŸÄ± taÅŸÄ±yordu. Bir tane daha sözde ambulans var ama içinde saÄŸlÄ±k malzemesi bir yana emniyet kemeri bile yok, sedyeyi tutmak için. Yani aslÄ±nda tek ambulans var fabrikada. Ambulans yarÄ±m saat sonra gelince kurtarma ihtimali zaten yoktu. Üstelik Hasan usta yerde kÄ±vranÄ±rken müdahale edilemedi o sürede. AlÄ±p götürdüler. 2 saat sonra da olay yeri ekibi ve fabrika müdürü geldi, bakÄ±p gittiler.” Hasan ustanÄ±n hastanede deÄŸil fabrikada öldüÄŸüne dair ÅŸüpheleri olduÄŸunu aktaran iÅŸçiler “Ä°tiraz edildiÄŸinde ‘Sen kimsin hastane raporu var orda öldüÄŸüne dair’ yanÄ±tÄ± veriliyor. Böyle olunca Hasan ustanÄ±n bedeni hemen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor böylece üretim de bir an önce devam ediyor.”

‘ÖLEN Ä°ÅžÇÄ°LER SUÇLANIYOR’

Hadde 1’de yaÅŸanan iÅŸ cinayetini örnek veren iÅŸçiler “Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z, baÅŸÄ±na transfer arabasÄ± çarpÄ±p öldüÄŸünde taÅŸeron temizlik iÅŸçisi olarak göstermiÅŸlerdi. 10 sene boyunca haddane iÅŸçisi olan arkadaÅŸÄ± böyle gösterip olayÄ± kapatmÄ±ÅŸlar, sonradan öÄŸrendik” dedi. Fabrikada yaÅŸanan yaralanma veya iÅŸ cinayetlerinde yeteri kadar tepki gösterilmediÄŸini dile getiren iÅŸçiler “ArtÄ±k tepki göstermemiz gerekiyor” çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

HABAÅžâ€™ta iÅŸ cinayeti: Baca temizliÄŸi yapan iÅŸÃ§i 15 metreden dÃ¼ÅŸtÃ¼

'ÜRETÄ°MÄ° DURDURMALIYIZ'

Ölümün ardÄ±ndan vardiya bitiÅŸinde servisler önünde hiç kimsenin bir ÅŸey dememesi, temsilcilerin bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi davranarak telefonda oyun oynamasÄ± ve olayÄ±n üzerine örtme çabalarÄ±nÄ± dayanÄ±lmaz olarak tarif eden iÅŸçi, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Dün akÅŸamda böyleydi, çelikhane iÅŸçileri hiç tepki göstermedi. Hadde 3’te vinç devrildiÄŸinde o bölümde genel müdür hemen çalÄ±ÅŸma yapmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti ama oradakiler 3-4 gün çalÄ±ÅŸmadÄ±lar ve güçlendirme istediler, sonra diÄŸer kazalarda da tepki verildi. Ama fabrika genelinde tepki verilmiyor. Bu olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için Türk Metal’in bir çalÄ±ÅŸmasÄ± da yok.”

DOKTOR BÄ°Z DEÄžÄ°LÄ°Z

Türk Metal SendikasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Mürsel Öcal da kaza hakkÄ±nda ÅŸu bilgileri verdi: “ArkadaÅŸÄ±mÄ±z duruÅŸ sÄ±rasÄ±nda baÅŸlÄ±ca temizliÄŸi yaparken düÅŸmüÅŸ. Emniyet kemeri varmÄ±ÅŸ üzerinde, nasÄ±l olduÄŸunu araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Ä°lk müdahale sÄ±rasÄ±nda da hastanede de temsilci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yanÄ±ndaydÄ±, kazayla ilgili takibimiz sürecek.” Hasan BostancÄ±'nÄ±n hastanede öldü gösterildiÄŸi ÅŸüphelerine “Doktor olan biz deÄŸiliz o konuda bir ÅŸey diyecek durumumuz yok, rapor tutuluyor bu konuda” yanÄ±tÄ±nÄ± veren Öcal, iÅŸ cinayetinin bacada temizlik yaparken yaÅŸanan ufak çaplÄ± patlamayla oluÅŸan sarsÄ±ntÄ±dan yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± için ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “Ä°ÅŸletme duruÅŸtaydÄ±, çalÄ±ÅŸma olurken zaten bacaya çÄ±kÄ±p temizlik yapmak mümkün deÄŸildir.” AmbulansÄ±n da hemen geldiÄŸini ileri süren Öcal, “Bu konuyla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sürecek varsa kazayla ilgili ihmal, eksiklik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z” dedi.

Öcal, Menemen Cumhuriyet meydanÄ±nda yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±ndan sonra da 3 büyük fabrikada bölümleri dolaÅŸarak “Tehlike arz eden durumlarda çalÄ±ÅŸmama hakkÄ±nÄ± kullanÄ±n, baskÄ± yapan olursa bize bildirin diyerek arkadaÅŸlarÄ± bilgilendirdik. Gerek iÅŸ güvenliÄŸi konusunda gerekse tehlikeli durumlarda ne yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair eÄŸitimleri de sürdürüyoruz. ArkadaÅŸlara en ufak bir ihmal gördüÄŸünüzde çalÄ±ÅŸmayÄ±n, bunla ilgili kim ne diyorsa bize söyleyin diyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 11:03

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