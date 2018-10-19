LeBron James, Lakers'la Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§tan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±

LeBron James'in 'double double' yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Los Angeles Lakers, deplasmanda Portland Trail Blazers'a 128-119 maÄŸlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasÄ±nda Los Angeles Lakers'Ä± 128-119 yendi.

Sezona galibiyetle baÅŸlayan Blazers'ta Damian Lillard 28, Nik Stauskas 24, James McCollum da 21 sayÄ±yla takÄ±mÄ±n en skorer isimleri oldu.

Kariyerinde yeni takÄ±mÄ±yla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk maçlarda dördüncü kez maÄŸlup olan LeBron James'in 26 sayÄ±, 12 ribauntluk performansÄ± maÄŸlubiyete engel olamadÄ±. Konuk ekipte Josh Hart 20, Brandon Ingram 16 sayÄ±yla maçÄ± tamamladÄ±.

Philadelphia 76ers, bu sezon sahasÄ±ndaki ilk maçÄ±nda Chicago Bulls'u 127-108 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'Ä±n 7 dakika süre aldÄ±ÄŸÄ± mücadelede Joel Embiid 30 sayÄ±, 12 ribaunt, Ben Simmons 13 sayÄ±, 13 ribaunt, Dario Saric de 13 sayÄ± 10 ribauntla "double double" yaptÄ±.

Bulls'ta Zach LaVine 30, Bobby Portis 20 sayÄ±yla oynadÄ±.

Ligdeki diÄŸer mücadelede ise Miami Heat, Washington Wizards deplasmanÄ±ndan 113-112'lik galibiyetle döndü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 10:01

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