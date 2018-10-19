FotoÄŸraf: Ali KadÄ±/AA
NiÄŸde'de yurt bahÃ§esinde su kesintisine protesto
NiÄŸde'de Ã¶ÄŸrenci yurdunda kalan Ã¶ÄŸrenciler sÄ±k sÄ±k yaÅŸanan su kesintilerine isyan etti.
NiÄŸde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Fadimana Halisdemir KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu'nda sularÄ±n kesilmesine öÄŸrenciler tepki gösterdi.
DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre yurtta 3 gündür sularÄ±n düzgün akmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asansörlerin çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten öÄŸrenciler, bina önünde toplandÄ±. Ellerindeki metal eÅŸyalarla ses çÄ±kartarak barÄ±nma koÅŸullarÄ±na tepki gösterdi.
ÖÄŸrencilere açÄ±klama yapan yurt yetkilileri kesintilerin sorumluluÄŸunu üzerine almadÄ±, konunun belediye ile ilgili olduÄŸunu söyledi.
Yurt yetkililerinin daha önce kesinti yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair kendilerine bilgi vermediÄŸini belirten öÄŸrenciler, sÄ±k sÄ±k bu sorunlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini istedi. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 09:06