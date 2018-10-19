Hazine'den 5 partiye 772,3 milyon lira Ã¶denecek

'Ekonomik kurtuluÅŸ savaÅŸÄ± veriyoruz' diyerek kamu harcamalarÄ±nda kÄ±sÄ±tlama yapÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylenen bÃ¼tÃ§eden 5 partiye toplam 772,3 milyon TL verilecek.

Yeni yÄ±l bütçe rakamlarÄ±nÄ±n netleÅŸmesiyle, yerel seçimlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda siyasi partilere aktarÄ±lacak devlet yardÄ±mlarÄ± da belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan bütçe tasarÄ±sÄ± ile birlikte Hazine, beÅŸ partiye toplam 772.3 milyon lira aktaracak.

Sözcü'den ErdoÄŸan Süzer'in haberine göre, dün TBMM'ye sunulan bütçe tasarÄ±sÄ± ile birlikte siyasi partilerin önümüzdeki yÄ±l alacaÄŸÄ± devlet yardÄ±mÄ± miktarÄ± da netleÅŸti. Bütçeden partilere aktarÄ±lacak 772,3 milyon liralÄ±k desteÄŸin 335 milyon lirasÄ± AKP'ye gidiyor.

2019 yÄ±lÄ±nda bütçeden AKP'nin kasasÄ±na 335 milyon 526 bin lira aktarÄ±lacak

CHP'ye178 milyon 564 bin lira,

HDP'ye 92 milyon 238 bin lira,

MHP'ye 87 milyon 508 bin lira

Ä°YÄ° Parti'ye de 78 milyon 520 bin lira verilecek.

TBMM'ye sunulan bütçe yasasÄ± teklifine göre, 2019 yÄ±lÄ±nda devlet büyük bölümü halktan toplanan vergiler olmak üzere toplam 880 milyar 360 milyon lira gelir elde edecek, buna karÅŸÄ±lÄ±k 960 milyar 976 milyon lira harcama yapacak. Bu nedenle 2019 yÄ±lÄ± bütçesi toplamda 80 milyar 616 milyon liralÄ±k devasa açÄ±k verecek. Bu açÄ±k Hazine'nin yapacaÄŸÄ± iç ve dÄ±ÅŸ borçlanmalarla karÅŸÄ±lanacak.

Siyasi partiler her yÄ±l genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranÄ±nda Hazine yardÄ±mÄ± alÄ±yor. Genel seçim dönemlerinde bu yardÄ±mlar 3'e, yerel seçimlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± yÄ±llarda da 2'ye katlanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 08:49

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