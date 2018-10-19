DanÄ±ÅŸtay, Ã–ÄŸrenci AndÄ±'nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iptal etti

DanÄ±ÅŸtay 8â€™inci Dairesi, Ã–ÄŸrenci AndÄ±'nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dair yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸini iptal etti.

DanÄ±ÅŸtay, ÖÄŸrenci AndÄ±'nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dair yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸini iptal etti. AKP'li TBMM BaÅŸkanvekili Mustafa Åžentop, kararÄ± "DanÄ±ÅŸtay eski ‘ideolojik’ korumacÄ±lÄ±k günlerine mi dönüyor?" diye eleÅŸtirdi. Türk EÄŸitim-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Talip Geylan, MEB'in kararÄ± uygulanmasÄ±nÄ± ve andÄ± yeniden okutmasÄ±nÄ± istedi.

Türk EÄŸitim-Sen, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°lköÄŸretim KurumlarÄ± YönetmeliÄŸi’nin “ÖÄŸrenci AndÄ±” maddesinin yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±, 2013’te dava açtÄ±. DanÄ±ÅŸtay 8’inci Dairesi, bugün verdiÄŸi kararla düzenlemeyi iptal etti.

DavayÄ± açan Türk EÄŸitim-Sen’in Genel BaÅŸkanÄ± Talip Geylan, “Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n (MEB) bu kararÄ± uygulamasÄ± ve okullarda yeniden ÖÄŸrenci AndÄ±’nÄ± okutmasÄ± gerekmektedir” dedi.

GEYLAN: BAKANLIK ANDI YENÄ°DEN OKUTMALI

Kararla ilgili açÄ±klama yapan Geylan, “DanÄ±ÅŸtay 8’inci Dairesi Türk EÄŸitim-Sen’in ÖÄŸrenci AndÄ± ile ilgili açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± görüÅŸtü ve ÖÄŸrenci AndÄ±’nÄ± kaldÄ±ran iÅŸlemi hukuka aykÄ±rÄ± buldu. Buna göre Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bu kararÄ± uygulamasÄ± ve okullarda yeniden ÖÄŸrenci AndÄ±’nÄ± okutmasÄ± gerekmektedir” dedi.

ÅžENTOP: DANIÅžTAY Ä°DEOLOJÄ°K KORUMACILIK GÜNLERÄ°NE GERÄ° MÄ° DÖNÜYOR?

AKP'li TBMM BaÅŸkanvekili Mustafa Åžentop Twitter hesabÄ±ndan “DanÄ±ÅŸtay eski ‘ideolojik’ korumacÄ±lÄ±k günlerine mi dönüyor? Karar kadar gerekçesini de çok ilginç buldum” diyerek kararÄ± eleÅŸtirdi.

Anayasa Komisyon BaÅŸkanÄ± AKP MKYK Üyesi Bekir BozdaÄŸ da Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “ÖÄŸrenci AndÄ± kararÄ± ile DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ, kendisini yürütmenin yerine koymuÅŸ, yürütmenin takdir hakkÄ±nÄ± yok saymÄ±ÅŸ, dahasÄ± yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±saca; anayasa ve yasayÄ± alenen çiÄŸnemiÅŸtir” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 08:21

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