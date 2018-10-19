Pompeo'nun 'KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin ses kaydÄ±nÄ± dinlediÄŸi' iddiasÄ±

New York Times, Pompeo'nun gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dinletildiÄŸini iddia etti. DÄ±ÅŸiÅŸleri iddiayÄ± yalandÄ±.

Ankara'da çarÅŸamba günü temaslarda bulunan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'ya, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸüne iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dinletildiÄŸi ve kaydÄ±n deÅŸifresinin verildiÄŸi iddia edildi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü iddialarÄ± yalanladÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiÄŸi mülakatta Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda, "EÄŸer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüÄŸünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanÄ±yor." dedi.,

New York Times Suudi Prens'in yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n, KaÅŸÄ±kçÄ±'dan saatler önce konsolosluÄŸa girdiÄŸine dair görüntüler yayÄ±nladÄ±.

POMPEO'NUN "KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°NÄ°N SES KAYDINI DÄ°NLEDÄ°ÄžÄ°" Ä°DDÄ°ASI

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda "öldürüldüÄŸüne" iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± Ankara ziyareti sÄ±rasÄ±nda dinlediÄŸi iddia edildi.

Amerikan ABC televizyonunun bir Türkiyeli yetkiliye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, çarÅŸamba günü Ankara'daki temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸüne iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Pompeo'ya Türkiyeli yetkililerce dinletildiÄŸi ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'na kaydÄ±n deÅŸifresinin de verildiÄŸi öne sürüldü. Haberde, söz konusu yetkilinin aynÄ± zamanda, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸunda "8 dakika süren boÄŸuÅŸma sonunda boÄŸularak öldürüldüÄŸünü söylediÄŸi" iddiasÄ±nda bulunuldu.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° SÖZCÜSÜ Ä°DDÄ°ALARI YALANLADI

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert ise konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iddialarÄ± reddetti. Nauert, "Bakan Pompeo, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±na iliÅŸkin ne bir ses kaydÄ±nÄ± dinledi ne de kaydÄ±n deÅŸifresini gördü." ifadesini kullandÄ±.

TRUMP: KAÅžIKÇI'NIN ÖLDÜÄžÜNÜ KABUL EDÄ°YORUM

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiÄŸi mülakatta KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda, "EÄŸer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüÄŸünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanÄ±yor." dedi.

Haberde, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi talimatÄ±nÄ± kimin verdiÄŸine iliÅŸkin nihai bir karara varmak için erken olduÄŸunu söyleyen Trump'Ä±n, "bu olayda Prens Muhammed'in rolüne iliÅŸkin" sorulara net yanÄ±tlar vermek istemediÄŸine de dikkat çekildi.

NYT'nin haberinde, Amerikan istihbaratÄ±nÄ±n "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n rolünün bulunduÄŸu" yönünde bilgiye sahip olduÄŸu iddiasÄ±na da yer verildi ancak Trump olayÄ± aydÄ±nlatmak için ilgili ülkelerle yakÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söylemekle yetindi.

Kendisine gelen istihbarat raporlarÄ±na dayanarak KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldüÄŸüne inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, bu olaydan kimin sorumlu olduÄŸuna karar verebilmek için tüm sonuçlarÄ± görmeleri gerektiÄŸini ifade etti.

Trump: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± Ã¶lmÃ¼ÅŸe benziyor, sonuÃ§larÄ± aÄŸÄ±r olacak

NYT: KAÅžIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESÄ°NDEN GENERAL AHMED EL ASSÄ°RÄ° SORUMLU TUTULACAK

NYT gazetesi, ayrÄ±ca Suudi Arabistan'Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n üst düzey danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri'yi sorumlu tutmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre NYT Gazete, Suudi Arabistan'Ä±n planlarÄ±ndan haberdar olduÄŸunu belirttiÄŸi 3 kaynaÄŸÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Suud yönetiminin Prens Selman'a yakÄ±n isimlerden General Assiri'yi KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünden sorumlu tutmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

NYT'ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri'nin Muhammed bin Selman'dan KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± yakalamasÄ± için sözlü yetki aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Assiri'nin bu yetkiyi ya yanlÄ±ÅŸ anlayarak ya da yetkilerini aÅŸarak gazeteciyi öldürdüÄŸünü söyleyeceklerini" aktardÄ±.

SUUDÄ° PRENS'Ä°N YARDIMCISI, KAÅžIKÇI'DAN SAATLER ÖNCE KONSOLOSLUÄžA GÄ°RMÄ°Åž

New York Times, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gittiÄŸi 2 Ekim'de Prens Muhammed'in yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mutreb'in KaÅŸÄ±kçÄ±'dan birkaç saat önce konsolosluÄŸa girdiÄŸine dair fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±mladÄ±.



FotoÄŸraf: AA

Haberde Mutreb'in, Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin evinin önünde durduÄŸunu, Türkiye'deki bir otelden elinde büyük bir valizle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°stanbul'daki Atatürk HavalimanÄ±'nda Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren fotoÄŸraflara da yer verildi.

New York Times gazetesi, önceki gün Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinde rolü olduÄŸundan ÅŸüphelenilen bazÄ± kiÅŸilerin kimliÄŸini tespit ettiÄŸini öne sürmüÅŸtü. Gazete, ÅŸüphelilerden biri olan Maher Abdulaziz Mutreb'in 2017'de Suudi Arabistan'Ä±n Londra BüyükelçiliÄŸine atanmÄ±ÅŸ bir diplomat olduÄŸunu ve Suudi Prens'le muhtemelen korumasÄ± olarak birçok yeri ziyaret ettiÄŸini ortaya koymuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

ABD TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ°'NDEN SUUDÄ° ARABÄ°STAN'A YAPTIRIM ÇAÄžRISI

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'a bir mektup göndererek Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betinin "Magnitsky YasasÄ±" kapsamÄ±nda soruÅŸturulmasÄ±nÄ± ve olayda Suudi Arabistan'Ä±n rolünün olduÄŸunun ortaya çÄ±kmasÄ± halinde bu ülkeye güçlü ve kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Mektupta, Trump yönetiminin ABD Kongresine 120 gün (4 ay) içinde bu konuda bir rapor sunmasÄ± talebinde de bulunularak, ilgili yabancÄ± kiÅŸi veya kiÅŸilere buna göre yaptÄ±rÄ±m getirileceÄŸi kaydedildi.

Söz konusu mektupta, "ParanÄ±n adalet ve diÄŸer Amerikan deÄŸerlerinden daha önemli olduÄŸu yönündeki açÄ±klamalarÄ±nÄ±zdan oldukça endiÅŸe duyduk." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca Amerikan istihbaratÄ±nÄ±n, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± ile ilgisi bulunan Suudi yetkililerin istihbaratÄ±na sahip olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve eÄŸer varsa bunlarÄ±n ABD Kongresine bir an önce teslim edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± da mektupta yer aldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 08:27

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