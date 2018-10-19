KaÃ§Ä±kÃ§Ä± olayÄ±nda BaÅŸkonsolosluk Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ifade veriyor

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ±nda Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan 20'sinin ifadesi alÄ±ndÄ±. Toplam 45 kiÅŸinin ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarda her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na iliÅŸkin, Türkiye’nin ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo’ya ses kaydÄ± verdiÄŸi iddialarÄ±nÄ± reddeden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, soruÅŸturmanÄ±n ÅŸeffaf yürütüldüÄŸünü savundu. KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na iliÅŸkin konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise olayÄ±n üstünün kapatÄ±lmak istendiÄŸini belirterek, araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Öte yandan New York Times gazetesi Suudi yönetiminin, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakÄ±n üst düzey bir istihbarat yetkilisini sorumlu tutmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiÄŸi mülakatta Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda, "EÄŸer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüÄŸünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanÄ±yor" dedi.

Öte yandan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan 20 kiÅŸinin, Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±ndÄ±. Bugün için ifade iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ± ve toplamda 45 kiÅŸinin ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

45 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N Ä°FADESÄ° ALINACAK

Ä°stanbul'da 2 Ekim günü Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu'nda görevli çalÄ±ÅŸanlarÄ± ifadeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na aksam saatlerinde gelen yaklaÅŸÄ±k 15 kadar çalÄ±ÅŸan ayrÄ± ayrÄ± savcÄ±lara ifade veriyor.

Ä°fadeye gelenler arasÄ±nda konsolosun makam ÅŸoförü de bulunuyor. DiÄŸer çalÄ±ÅŸanlarÄ±n da muhasebeci, teknik servis sorumlusu, santral çalÄ±ÅŸanÄ± gibi görevlerde bulunduklarÄ± öÄŸrenildi.

AL JAZEERA: KAÅžIKÇI'NIN NEREDE ÖLDÜRÜLDÜÄžÜ TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Katar merkezli Al Jazeera ajansÄ±, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'ya dair yeni bir iddiada bulundu: KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n nerede öldürüldüÄŸü tespit edildi.

Haberini Türkiyeli kaynaklara dayandÄ±ran Al Jazeera KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸü noktanÄ±n tespit edildiÄŸini söyledi. KaynaklarÄ±n Suudi Arabistan’dan gelen 15 kiÅŸilik infaz timindeki Suudi otopsi uzmanÄ± Salah Muhammad al-Tubaigy, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesinden hemen sonra cesedini parçalara ayÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.

POMPEO'NUN 'KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°NÄ°N SES KAYDINI DÄ°NLEDÄ°ÄžÄ°' Ä°DDÄ°ASI

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda "öldürüldüÄŸüne" iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± Ankara ziyareti sÄ±rasÄ±nda dinlediÄŸi iddia edildi.

Amerikan ABC televizyonunun bir Türkiyeli yetkiliye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, çarÅŸamba günü Ankara'daki temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸüne iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Pompeo'ya Türkiyeli yetkililerce dinletildiÄŸi ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'na kaydÄ±n deÅŸifresinin de verildiÄŸi öne sürüldü. Haberde, söz konusu yetkilinin aynÄ± zamanda, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸunda "8 dakika süren boÄŸuÅŸma sonunda boÄŸularak öldürüldüÄŸünü söylediÄŸi" iddiasÄ±nda bulunuldu.

ABD DIÅžÄ°ÅžLERÄ° SÖZCÜSÜ Ä°DDÄ°ALARI YALANLADI

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert ise konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iddialarÄ± reddetti. Nauert, "Bakan Pompeo, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±na iliÅŸkin ne bir ses kaydÄ±nÄ± dinledi ne de kaydÄ±n deÅŸifresini gördü" ifadesini kullandÄ±.

ÇAVUÅžOÄžLU: TÜRKÄ°YE KÄ°MSEYE SES KAYDI VERMEDÄ°

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu da KaÅŸÄ±kçÄ±'yla ilgili, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir AmerikalÄ± yetkiliye herhangi bir ses kaydÄ± vermesi söz konusu deÄŸil" dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, "Elimizde bazÄ± bilgiler ve deliller var. Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir AmerikalÄ± yetkiliye herhangi bir ses kaydÄ± vermesi söz konusu deÄŸil. AkÄ±beti nedir, ne olmuÅŸtu, bunlar ortaya çÄ±ktÄ±ktan sonra tüm dünyayla paylaÅŸacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

CHP: SUUDÄ° KONSOLOSUN GÄ°TMESÄ°NE Ä°ZÄ°N VERÄ°LDÄ°YSE...

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Suudi ArabistanlÄ± Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. “Mecliste araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmalÄ±” önerisi yapan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “KayÄ±p gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla ele alÄ±nmalÄ±, kapatmak istiyorlar” dedi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, olayÄ±n Meclis Güvenlik ve Ä°stihbarat Komisyonunda ya da kurulacak bir araÅŸtÄ±rma komisyonunda ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

CHP Lideri, “Suudi konsolosun Türkiye’den ayrÄ±lmasÄ±na olay bilindiÄŸi halde izin verildiyse bu vahim” diye konuÅŸtu.

CHP ayrÄ±ca Grup BaÅŸkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasÄ±yla Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ± ve bu süreç içinde yürütmenin eksikliklerinin belirlenmesi amacÄ±yla TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Mecliste araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ± önergesini sundu.

AKTAY: BÖYLE BÄ°R ORGANÄ°ZASYON YÜKSEK BÄ°R MERCÄ°NÄ°N ONAYINI GEREKTÄ°RÄ°R

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n 2 Ekim’de kaybolmadan önce niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz’e “Bana bir ÅŸey olursa ara” dediÄŸi AKP Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Yasin Aktay BBC’nin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. KaÅŸÄ±kçÄ± için “KorktuÄŸu, fazlasÄ±yla baÅŸÄ±na gelmiÅŸ oldu” diyen Aktay'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n, “Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, kontrol dÄ±ÅŸÄ± unsurlar tarafÄ±ndan öldürülmüÅŸ olabilir” görüÅŸüyle ilgili yorumu “15 kiÅŸinin bir araya gelip böyle bir organizasyonu Konsolosluk gibi resmi bir yerde yapmasÄ± ancak yüksek bir mercinin onayÄ±nÄ± gerektirir” oldu. (HABER MERKEZÄ°)

TRUMP: KAÅžIKÇI'NIN ÖLDÜÄžÜNÜ KABUL EDÄ°YORUM

Gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nda insani deÄŸerler deÄŸil siyasi ve ticareti planlar etkili oluyor. Ancak olayÄ±n üstü örtülemez hale gelmesi ABD ve Avrupa yönetimleri üzerinde baskÄ± yaratÄ±yor.

Suudi Arabistan’Ä± Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden aklamaya çalÄ±ÅŸan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, “ÖldürüÄŸünü kabul ediyorum” açÄ±klamasÄ± yapmak zorunda kaldÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiÄŸi mülakatta KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda, "EÄŸer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüÄŸünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanÄ±yor" dedi.

Haberde, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi talimatÄ±nÄ± kimin verdiÄŸine iliÅŸkin nihai bir karara varmak için erken olduÄŸunu söyleyen Trump'Ä±n, "bu olayda Prens Muhammed'in rolüne iliÅŸkin" sorulara net yanÄ±tlar vermek istemediÄŸine de dikkat çekildi.

NYT'nin haberinde, Amerikan istihbaratÄ±nÄ±n "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n rolünün bulunduÄŸu" yönünde bilgiye sahip olduÄŸu iddiasÄ±na da yer verildi. Ancak Trump olayÄ± aydÄ±nlatmak için ilgili ülkelerle yakÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söylemekle yetindi.

Kendisine gelen istihbarat raporlarÄ±na dayanarak KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldüÄŸüne inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, bu olaydan kimin sorumlu olduÄŸuna karar verebilmek için tüm sonuçlarÄ± görmeleri gerektiÄŸini ifade etti.

Trump: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± Ã¶lmÃ¼ÅŸe benziyor, sonuÃ§larÄ± aÄŸÄ±r olacak

NYT: KAÅžIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESÄ°NDEN GENERAL AHMED EL ASSÄ°RÄ° SORUMLU TUTULACAK

Amerikan gazetesi New York Times, Suudi Arabistan yönetiminin, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakÄ±n üst düzey bir istihbarat yetkilisini sorumlu tutmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Gazeteye göre bu kiÅŸi, aynÄ± zamanda Veliaht Prens’in üst düzey danÄ±ÅŸmanÄ± da olan General Ahmed el Assiri.

New York Times haberini, adlarÄ±nÄ± açÄ±klamadÄ±ÄŸÄ± üç kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±. Gazete, bu kaynaklarÄ±n Suudi Arabistan’Ä±n gündemdeki planlarÄ±ndan haberdar olduklarÄ±nÄ± yazdÄ±. Habere göre, Suudi Arabistan yetkililerinin, General Ahmed el Assiri’nin, Veliaht Prens’ten KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ülkesinde sorgulanmasÄ± yolunda talimat aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu talimatÄ± yanlÄ±ÅŸ anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da yetkisini aÅŸarak KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± öldürdüÄŸünü söylemeleri bekleniyor.

Gazete, Ahmed el Assiri’nin suçlanmasÄ±nÄ±n makul bir açÄ±klama olarak görülebileceÄŸi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yönelik suçlamalarÄ±n baÅŸka bir kiÅŸiye yönelmesini saÄŸlayabileceÄŸi yorumunda bulundu.

SUUDÄ° PRENS'Ä°N YARDIMCISI, KAÅžIKÇI'DAN SAATLER ÖNCE KONSOLOSLUÄžA GÄ°RMÄ°Åž

New York Times, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gittiÄŸi 2 Ekim'de Prens Muhammed'in yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mutreb'in KaÅŸÄ±kçÄ±'dan birkaç saat önce konsolosluÄŸa girdiÄŸine dair fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±mladÄ±.



FotoÄŸraf: AA

Haberde Mutreb'in, Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin evinin önünde durduÄŸunu, Türkiye'deki bir otelden elinde büyük bir valizle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°stanbul'daki Atatürk HavalimanÄ±'nda Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren fotoÄŸraflara da yer verildi.

New York Times gazetesi, önceki gün Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinde rolü olduÄŸundan ÅŸüphelenilen bazÄ± kiÅŸilerin kimliÄŸini tespit ettiÄŸini öne sürmüÅŸtü. Gazete, ÅŸüphelilerden biri olan Maher Abdulaziz Mutreb'in 2017'de Suudi Arabistan'Ä±n Londra BüyükelçiliÄŸine atanmÄ±ÅŸ bir diplomat olduÄŸunu ve Suudi Prens'le muhtemelen korumasÄ± olarak birçok yeri ziyaret ettiÄŸini ortaya koymuÅŸtu.

ABD TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ°'NDEN SUUDÄ° ARABÄ°STAN'A YAPTIRIM ÇAÄžRISI

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'a bir mektup göndererek Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betinin "Magnitsky YasasÄ±" kapsamÄ±nda soruÅŸturulmasÄ±nÄ± ve olayda Suudi Arabistan'Ä±n rolünün olduÄŸunun ortaya çÄ±kmasÄ± halinde bu ülkeye güçlü ve kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Mektupta, Trump yönetiminin ABD Kongresine 120 gün (4 ay) içinde bu konuda bir rapor sunmasÄ± talebinde de bulunularak, ilgili yabancÄ± kiÅŸi veya kiÅŸilere buna göre yaptÄ±rÄ±m getirileceÄŸi kaydedildi.

Söz konusu mektupta, "ParanÄ±n adalet ve diÄŸer Amerikan deÄŸerlerinden daha önemli olduÄŸu yönündeki açÄ±klamalarÄ±nÄ±zdan oldukça endiÅŸe duyduk." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca Amerikan istihbaratÄ±nÄ±n, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± ile ilgisi bulunan Suudi yetkililerin istihbaratÄ±na sahip olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve eÄŸer varsa bunlarÄ±n ABD Kongresine bir an önce teslim edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± da mektupta yer aldÄ±.

MAGNITSKY YASASI NEDÄ°R?

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarÄ±ndan Sergey Magnitsky’nin, 2009 yÄ±lÄ±nda Rusya’da gözaltÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya’nÄ±n gözaltÄ± süresince gerekli önlemleri almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak sorumlu bürokratlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Bu kapsamda 2012’de ABD’de kabul edilen Magnitsky YasasÄ±, insan haklarÄ± ihlallerinde bulunduÄŸu belirtilen Rus bürokratlarÄ±n ABD’ye giriÅŸinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptÄ±rÄ±m getirmiÅŸti. Kongrenin 2016’da yaptÄ±ÄŸÄ± düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanÄ±n herhangi bir ülkesindeki insan haklarÄ± ihlalleri kapsamÄ±nda ilgili kiÅŸi ve kurumlara yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alabilmesine imkan tanÄ±yacak ÅŸekilde geniÅŸletilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

ABD Temsilciler Meclisiâ€™ne Riyadâ€™a silah satÄ±lmamasÄ± tasarÄ±sÄ± sunuldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 20:12

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