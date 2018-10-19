Ä°ÅŸÃ§iler, Star Rafinerisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na neden davet edilmedi?

Ä°zmir'den bir Star Rafinerisi inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§isi, Evrensel'e yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta bugÃ¼n yapÄ±lacak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine neden davet edilmediklerini sordu.

Star Rafinerisi inÅŸaatÄ± iÅŸçisi

Ä°zmir

Star Rafinerisi’ni tepeden tÄ±rnaÄŸa iÅŸçiler olarak biz inÅŸa ettik ama açÄ±lÄ±ÅŸÄ± onlar yapÄ±yor. Ve hiç bir iÅŸçi açÄ±lÄ±ÅŸa davet edilmedi. Tam tersine açÄ±lÄ±ÅŸ günü çalÄ±ÅŸma yok. Bunun iki sebebi olabilir:

1) Bu koca inÅŸaatÄ± bir sanata çeviren iÅŸçiden olasÄ± bir protesto yemesin diye.

2) Güvenlik nedeniyle. Ama kime karÅŸÄ± güvenlik, yine özünde iÅŸçiye karÅŸÄ±.

EÄŸer tatil edilmeseydi açÄ±lÄ±ÅŸ günü biz kesinlikle iÅŸe gelir orada yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± haykÄ±rÄ±rdÄ±k. Ne mi yaÅŸadÄ±k? Çok ÅŸey. Binlerce kilometre uzaklÄ±kta çocuklarÄ±mÄ±zÄ±, sevdiklerimizi bÄ±rakarak onlarÄ±n hasretini yaÅŸadÄ±k. BalÄ±k istifi servislere bindik. Üç kiÅŸilik odalarda altÄ± kiÅŸi yattÄ±k. Arta kalan yemeklerin içerisinden ayÄ±klanan etleri, bir sonra ki yemeklerin içinde yedik. DüÅŸük ücrete çok çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±k. Bazen öldük, bazen zehirlendik. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±k, ya da iÅŸten atÄ±lmayla tehdit edildik... Saymakla bitmez.

Åžimdi arka tarafÄ±nda hiç görülmeyen bu yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± görecekler mi acaba? Tabi ki hayÄ±r. Görülmeyecek. Büyük bir övgü ile konuÅŸulacak. Hiç ezilmeyenlere teÅŸekkürler edilecek, TV kanallarÄ±na gülücükler daÄŸÄ±tÄ±lacak, baÅŸarÄ±lar konuÅŸulacak, Azeri firma göklere çÄ±karÄ±lacak, ardÄ±ndan biz hiç bir ÅŸey yaÅŸamamÄ±ÅŸÄ±z gibi öylece çekilip gidilecek. Her ÅŸey eskisi gibi devam edecek.

Sormak lazÄ±m? Bin bir emekle inÅŸa ettiÄŸimiz, sizin de yerlere, göklere sÄ±ÄŸdÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu büyük proje de bize ne düÅŸtü? Çok büyük para mÄ± kazandÄ±k? ArabamÄ± aldÄ±k? Ev mi aldÄ±k? AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücret sadece karnÄ±mÄ±zÄ± doyurmaya yetti. Bazen ona bile yetmedi. Ay sonunu iple çektik yÄ±llarca. Kaç yÄ±lÄ±mÄ±z böyle geçti biliyor musunuz? Ya da bize ÅŸunu mu diyeceksiniz? “Siz çok emek harcadÄ±nÄ±z bu pastada size de pay var canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kmayÄ±n. Daha sonradan bu rafinerinin gelirinden size pay vereceÄŸiz” onu mu diyeceksiniz? Tabi ki hayÄ±r. Tabi ki vermeyeceksiniz?

Türkiye’nin her köÅŸesinde köle koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere bir ÅŸey vermediniz, hava limanÄ± iÅŸçilerinin insani haklarÄ±nÄ± yerine getirmediniz, bize de aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±nÄ±z bu bizi ÅŸaÅŸÄ±rtmadÄ±.

Sizin ve kurduÄŸunuz bu düzenin bize hiç bir faydasÄ± yok. Gemide sizin kaptan da sizsiniz. Bu dümeni nereye kadar çevirirsiniz bilmiyoruz. Ama biz bir gün o gemiyi ele geçirirsek o zaman siz de bizim gibi çalÄ±ÅŸacak, üreteceksiniz.

Star Rafineri'de yemekten zehirlenen iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ± 2600'e Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 01:07

www.evrensel.net