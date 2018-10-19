Merkez BankasÄ±'nÄ±n enflasyon beklentisi yÃ¼zde 24.22'ye yÃ¼kseldi

Merkez BankasÄ± Beklenti Anketi'nde yÄ±l sonu enflasyon beklentisi 24.22'ye yÃ¼kseldi, bÃ¼yÃ¼me beklentisi ise yÃ¼zde 3.2'ye indi.

Merkez BankasÄ±, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluÅŸan 69 katÄ±lÄ±mcÄ±yla gerçekleÅŸtirdiÄŸi '2018 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ± Beklenti Anketi'ni yayÄ±mladÄ±. Buna göre yÄ±l sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 19.61'den yüzde 24.22'ye çÄ±ktÄ±. 12 ay sonrasÄ± TÜFE beklentisi ise aynÄ± dönemde yüzde 14.46'dan yüzde 17.03'e, 24 ay sonrasÄ± TÜFE beklentisi de yüzde 11.42'den yüzde 12.70'e yükseldi.

KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÄ±l sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kÄ±yasla gerileyerek 6.5938'den 5.9894'e indi. AynÄ± dönemde 12 ay sonrasÄ± dolar/TL beklentisi, 7.0786'dan 6.5307'ye geriledi.

BÜYÜME BEKLENTÄ°SÄ° DÜÅžTÜ

Bir önceki anket döneminde 49.7 milyar dolar olan yÄ±l sonu cari açÄ±k beklentisi, 40.7 milyar dolara indi. 2019 yÄ±lÄ± cari açÄ±k beklentisi de 39.1 milyar dolardan 31.6 milyar dolara düÅŸtü.

GSYH 2018 yÄ±lÄ± büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi. 2019 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin büyüme beklentisi de yüzde 2.7'den yüzde 1.9'a indi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ±: Asgari Ã¼cret gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ne alÄ±nsÄ±n

Enflasyon eylÃ¼lde yÃ¼zde 6.30 arttÄ±; yÄ±llÄ±k enflasyon yÃ¼zde 24.52

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 00:41

www.evrensel.net