Galatasaray ile Bursaspor 99. randevuda

Milli maÃ§lar nedeniyle 1 hafta ara verilen Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™de 9. haftanÄ±n ilk maÃ§Ä±nda bugÃ¼n Galatasaray ile Bursaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Süper Lig’de 9. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasÄ±nda bugün Bursaspor’u konuk edecek. Türk Telekom StadÄ±’nda yapÄ±lacak maç, saat 20.00’de baÅŸlayacak.

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 maÄŸlubiyet yaÅŸayan Galatasaray, 18 puanla zirvede yer alÄ±yor.

Ligdeki son iki maçÄ±nÄ± kazanan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, seyircisi önünde Bursaspor’u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de UEFA Åžampiyonlar Ligi’nde 24 Ekim ÇarÅŸamba günü Almanya’nÄ±n Schalke 04 ekibi ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma öncesinde moral bulmaya çalÄ±ÅŸacak.

Bursaspor ise ilk 8 haftada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir galibiyet, 5 beraberlik ve 2 maÄŸlubiyet sonucunda topladÄ±ÄŸÄ± 8 puanla averajla 14. sÄ±rada bulunuyor.

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda sakatlÄ±klarÄ± bulunan Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Ryan Donk’un durumu bugün yapÄ±lacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Fas Milli TakÄ±mÄ± antrenmanÄ±nda geçirdiÄŸi sakatlÄ±k sonrasÄ± sol kasÄ±ÄŸÄ±nda ikinci derece zorlanma tespit edilen Younes Belhanda ile YeÅŸil Burun AdalarÄ± Milli TakÄ±mÄ±’nÄ±n Tanzanya’yla oynadÄ±ÄŸÄ± maçÄ±n ardÄ±ndan saÄŸ kasÄ±k adalesinde aÄŸrÄ± hisseden Garry Rodrigues’in tedavilerine dün baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± darbe nedeniyle adale kasÄ±nda kanama oluÅŸan Ryan Donk ise dünkü antrenmanda sahada adaptasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

FERNANDO VE MARÄ°ANO CEZA SINIRINDA

Galatasaray’Ä±n BrezilyalÄ± futbolcularÄ± Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçÄ± öncesinde sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda.

Bu iki futbolcu, Bursaspor maçÄ±nda sarÄ± kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasÄ±nda forma giyemeyecek.

EVÄ°NDE YENÄ°LMÄ°YOR

Galatasaray, Süper Lig’de sahasÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± son 23 maçta maÄŸlubiyet yaÅŸamadÄ±. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa’ya karÅŸÄ± yaÅŸayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, daha sonra Türk Telekom StadÄ±’nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± müsabakalarda rakiplerine boyun eÄŸmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçÄ±nÄ±n 22’sini kazanÄ±rken, birinden beraberlikle ayrÄ±ldÄ±. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan lig maçlarÄ±nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n galibiyetlerde 51-22 üstünlüÄŸü bulunuyor.

Bursaspor, Galatasaray’Ä± 12 maçtÄ±r yenemiyor. Ä°stanbul’da yapÄ±lan müsabakalarda Galatasaray 37, Bursaspor 4 galibiyet aldÄ±.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi’ne (Åžimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalardan 51’ini galibiyetle kapattÄ±, rakibine 22 kez yenildi. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki 25 karÅŸÄ±laÅŸma da beraberlikle sonuçlandÄ±. Rekabetteki son 4 randevudan galip ayrÄ±lan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 98 maçta rakip filelere 173 gol attÄ±, Bursa ekibi 82 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Geçen sezonki maçlarÄ± Galatasaray, Bursa’da 2-1, evinde de 5-0’lÄ±k skorlarla kazandÄ±.

HAFTANIN MAÇLARI

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasÄ±nda yapÄ±lacak maçlarÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

BUGÜN

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)

20 EKÄ°M CUMARTESÄ°

13.30 KasÄ±mpaÅŸa-Akhisarspor

16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Kayserispor

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

21 EKÄ°M PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Göztepe-BeÅŸiktaÅŸ

22 EKÄ°M PAZARTESÄ°

20.00 Trabzonspor-BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 00:25

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