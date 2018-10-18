'Eski vekilin kÄ±zÄ± SÃ¼meyra Ordu, 6 aydÄ±r iÅŸe gitmeden maaÅŸ alÄ±yor'

AKP eski milletvekili HÃ¼snÃ¼ Ordu'nun KÃ¼tahya Belediyesi'nde gÃ¶revli kÄ±zÄ± SÃ¼meyra Ordu'nun 6 aydÄ±r iÅŸe gitmeden maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

AKP Kütahya eski milletvekili Hüsnü Ordu’nun kÄ±zÄ± Sümeyra Ordu, sÄ±navsÄ±z ve açÄ±ktan atamayla Kütahya Belediyesi Özel Kalemi’nde iÅŸe girdi. Ankara’da yaÅŸayan ve internet üzerinden “kedi satÄ±ÅŸÄ±” yapan Sümeyra Ordu’nun iÅŸe gitmediÄŸi ancak maaÅŸÄ±nÄ± düzenli olarak aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Belediye BaÅŸkanÄ± Kamil SaraçoÄŸlu olayÄ± doÄŸrularken, “Geliyor, rapor alÄ±yor ve izin kullanÄ±yor. Doktor rapor veriyorsa ben ne diyeyim?” dedi. RS FM'de yayÄ±nlanan Yavuz OÄŸhan'dan Bidebunudinle programÄ±na konuk olan Hüseyin Ordu ise "KÄ±zÄ±m ilk ay aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ± belediyeye baÄŸÄ±ÅŸladÄ±, sonraki aylarda da maaÅŸÄ±na bloke koydurdu" diyerek iddialara yanÄ±t verdi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Ankara’da yaÅŸayan ve Kütahya’daki iÅŸine gitmeyen Sümeyra Ordu, "hem devletten maaÅŸÄ±nÄ± alÄ±yor hem de kedi satarak para kazanÄ±yor". Sosyal medyada “sumeyracathouse” adÄ±yla site açan Ordu, yüksek fiyatlara cins kedileri pazarlÄ±yor. Kanunlar kamu görevlilerinin ticari kazanç elde edecek baÅŸka bir iÅŸte çalÄ±ÅŸmasÄ± yasaklÄ±yor.

BAÅžKAN: RAPOR VERÄ°LÄ°YORSA BEN NE YAPAYIM

AKP’li Belediye BaÅŸkanÄ± Kamil SaraçoÄŸlu olaya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: “Özel Kalem olarak görevli bizde görevli… BakanlÄ±k onayÄ±yla alÄ±ndÄ±. Ama raporlu. BaÅŸkasÄ± o görevi yapÄ±yor. Geliyor, rapor alÄ±yor ve izin kullanÄ±yor. Ankara’da TOKÄ°’ye naklen geçmek istiyor. Doktor rapor veriyorsa ben ne diyeyim?”

CHP Kütahya Milletvekili FazÄ±l Kasap ise, “Vekil kÄ±zÄ±, 6 aydÄ±r hiç iÅŸe gelmeden, Ankara’da oturduÄŸu yerden maaÅŸ alÄ±yor. Bu, adaletsizliktir hukuksuzluktur kural tanÄ±mazlÄ±ktÄ±r. HalkÄ±n vergileri gasp ediliyor” dedi.

'KIZIM MAAÅžINA BLOKE KOYDURDU'

RS FM'de yayÄ±nlanan Yavuz OÄŸhan'dan Bidebunudinle programÄ±na konuk olan eski AKP’li vekil Hüsnü Ordu, kÄ±zÄ±nÄ±n iÅŸe hiç gitmeden belediyeden aylardÄ±r maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ordu, "KÄ±zÄ±m ilk ay aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ± belediyeye baÄŸÄ±ÅŸladÄ±, sonraki aylarda da maaÅŸÄ±na bloke koydurdu" diye konuÅŸtu.

KÄ±zÄ±yla ilgili haberde Paris'te çekilmiÅŸ bir fotoÄŸraf kullanÄ±lmasÄ±na deÄŸinerek sözlerine baÅŸlayan Ordu, "Ä°ÅŸe yeni baÅŸlÄ±yor, rapor alÄ±yor 6 aydan beri ve Paris'te de tatil yapÄ±yor gibi bir algÄ± yaratÄ±lmÄ±ÅŸ. Paris'e çok daha önce gitmiÅŸti" dedi.

"KÄ±zÄ±m 5 yÄ±ldÄ±r Ankara'da TOKÄ°'de çalÄ±ÅŸÄ±yordu. SigortalÄ±ydÄ±" ifadelerini kullanan Ordu, "Belediyede özel kalem müdürü olarak göreve baÅŸladÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim ve 5 yÄ±llÄ±k emeÄŸi var. Kurumlar arasÄ± geçiÅŸ istedi. Belediye de onu arzu etti. YetiÅŸmiÅŸ bir eleman. DoÄŸum yeri de Kütahya. Ama sonra TOKÄ° tekrar istedi ve orayÄ± tercih etti" diye konuÅŸtu.

KÄ±zÄ±nÄ±n tekrar Ankara'ya dönmek istemesinde çocuÄŸunun eÄŸitiminin ön plana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ordu, "ÇocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitim durumu oluÅŸtu. EÄŸitim için Ankara daha etkindir. Çocuk eÄŸitimini Ankara'da alsÄ±n gibi bir düÅŸünce oluÅŸtu. TOKÄ°'ye müracat etti TOKÄ° de onu istedi. TOKÄ°'nin de çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± iyi ama Kütahya'da özel kalem müdürü olma arzusu da vardÄ± ama sonra çocuÄŸu eÄŸitiminden geri bÄ±rakmak istemedi" dedi.

'BELEDÄ°YEYE BAÄžIÅž YAPTIÄžINDA BELEDÄ°YE BLOKEYÄ° ÇÖZÜYOR…'

KÄ±zÄ±nÄ±n sadece maddiyatÄ± düÅŸünmediÄŸini ifade eden Ordu, "GeçiÅŸ yaparken eÄŸitim durumuna göre hangi dereceden çalÄ±ÅŸmanÄ±z gerekiyorsa ordan baÅŸlÄ±yorsunuz. Bir avantaj olmuyor. Sadece maddiyatÄ± düÅŸünse belediyede kalabilirdi" ifadelerini kullanan eski AKP’li vekil, açÄ±ktan yapÄ±lan atamada kendisinin etkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Benim atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nda hiçbir etkim olmadÄ±. Bu zaten dediÄŸim gibi yetiÅŸmiÅŸ bir eleman. Ben oralarda 20 yÄ±l idarecilik yaptÄ±m. ÇocuÄŸumu tanÄ±rlar ve güvenirler."

KÄ±zÄ±nÄ±n belediyeye özel kalem müdürü olarak atandÄ±ktan sonra ilk ay alacaÄŸÄ± maaÅŸÄ± belediyeye baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diÄŸer aylarda yatan maaÅŸÄ± için de belediyeye bloke koydurduÄŸunu söyleyen Ordu, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"TOKÄ° yazÄ± gönderince izin aldÄ±. Rapor aldÄ±. Raporlu ve izinliyken normalde maaÅŸ alabilir ama demiÅŸ ki izinliyken maaÅŸÄ±mÄ± almÄ±yÄ±m. BaÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±. Raporluyken hiç maaÅŸ almadÄ±. Yatan paralara kendi arzusuyla bloke koydurdu. Para almayacaÄŸÄ±m dedi. Belediyeye baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nda belediye blokeyi çözüyor. KÄ±zÄ±m 1 kuruÅŸ almadÄ±."

'MUTLAKA HASTALIÄžI VARDI…'

Hüsnü Ordu, "Raporu hasta olmadÄ±ÄŸÄ± halde nasÄ±l aldÄ±?" sorusunu ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

"Hasta olmadÄ±ÄŸÄ± halde deÄŸil. Mutlaka hastalÄ±ÄŸÄ± vardÄ±. AyrÄ±ca izin haklarÄ±nÄ± da kullandÄ±. Belediye baÅŸkanÄ± da rapor aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. MaaÅŸ almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyor."

Ordu, sözlerini noktalarken, kÄ±zÄ±nÄ±n rapor almasÄ± konusunda kendisinin hiç devreye girmediÄŸini de savundu. (HABER MERKEZÄ°)

AKPâ€™li Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Mete, kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶zel kalem mÃ¼dÃ¼rÃ¼ yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 00:10

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