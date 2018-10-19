Metal fabrikalarÄ±nda zam vergi ve enflasyonla sÄ±fÄ±rlandÄ±

BursalÄ± metal iÅŸÃ§ileri: Rahmi KoÃ§ dÃ¼nyayÄ± gezecek, sen eve kireÃ§ gibi peynir gÃ¶tÃ¼receksin. Kriz geldi mi 1000-1500 iÅŸÃ§i atacak. Bu adalet mi?

Muzaffer ÖZKURT

Bursa

Bursa’da MESS sözleÅŸmesi kapsamÄ±ndaki metal fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin gündemi vergi adaletsizliÄŸi. Zira sözleÅŸme dolayÄ±sÄ±yla aldÄ±klarÄ± yüzde 10’luk zam, yÄ±llÄ±k gelirleri yükseldi gerekçesiyle yüzde 27’lik vergi dilimine sokuldu. Yani kesinti oranÄ± artÄ±nca zam da vergiye gitmiÅŸ oldu. Artan enflasyonla alÄ±m gücü düÅŸen iÅŸçiler üzerindeki baskÄ±, krizle birlikte daha da arttÄ±. Fabrikalarda elindekini koruma güdüsüyle sessiz kalma eÄŸiliminin hakim olduÄŸunu söyleyen bir metal iÅŸçisi ÅŸu uyarÄ±da bulundu:

“Daha önceki krizlerde de sessiz kalÄ±ndÄ± ama binlerce iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±, ücretler düÅŸtü. El açÄ±p beklemeyle olmuyor.”

KAZANIMLAR YOK EDÄ°LÄ°YOR

Krizin yansÄ±malarÄ±nÄ± öÄŸrenmek üzere Bursa’da Bosch, Renault, CoÅŸkunöz, Mako gibi fabrikalarÄ±n iÅŸçileriyle konuÅŸtuk. Ä°ÅŸçilerin hemen hepsi birbirine yakÄ±n yanÄ±tlar veriyor. Durum özetle, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n “Özel sektörümüz bu krizi fÄ±rsata çevirecek maharete sahiptir” inancÄ±nÄ± patronlarÄ±n boÅŸa çÄ±karmadÄ±ÄŸÄ± yönünde. ÖrneÄŸin 2015 Metal FÄ±rtÄ±na sonrasÄ± fabrikalarda iÅŸçiler üzerindeki baskÄ±nÄ±n kÄ±smen azalmasÄ±, amirlerin tavrÄ±nÄ±n daha “saygÄ±lÄ±” hale gelmesi, iÅŸçilerin “patron sendikasÄ±” diye suçladÄ±ÄŸÄ± Türk Metal’in temsilcileri seçim yoluyla belirlemek zorunda kalmasÄ± gibi kazanÄ±mlar kaybedildi. Özellikle grup baÅŸlarÄ±nÄ±n tekrar baÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, Türk Metal’in ise iÅŸyeri temsilcilerinin yeniden atama yoluyla belirleneceÄŸini alttan alta duyurduÄŸunu aktarÄ±yor. Seçilen kimi temsilciler ise açÄ±klama dahi yapÄ±lmadan görevden alÄ±nmÄ±ÅŸ.

ROBOT GÄ°BÄ° Ä°ÅžÇÄ° Ä°STÄ°YORLAR

Yeni yÄ±lla birlikte ücretsiz izinlerin olacaÄŸÄ± ve iÅŸten atmalarÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ± söylentileriyle birlikte iÅŸ yükünü artÄ±rmakta ve iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölümü keyfi olarak deÄŸiÅŸtirmekte hiç zorlanmÄ±yor patronlar. Ya da Bosch’ta olduÄŸu gibi ÅŸubat ayÄ±nda “Teknoloji 4.0” adÄ± altÄ±nda üretime robotlarÄ±n sokulacaÄŸÄ±, kimi bölümlerde örneÄŸin 10 iÅŸçiden 6’sÄ±nÄ±n boÅŸa çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ± rahatça yapÄ±labiliyor. Üstelik bu yenilik sadece iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmayacak, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± da deÄŸiÅŸtirecek. Bir iÅŸçi anlatÄ±yor: “Robotun çayÄ± yok, yemeÄŸi yok. Yani üretimde dur durak yok. Bizden de buna ayak uydurmamÄ±z bekleniyor.”

BACAÄžINI SÜRÜYE SÜRÜYE

2015’teki metal direniÅŸi, geçen sözleÅŸme döneminde saÄŸlanan birlik ve eylemlilik gibi deneyimleri olsa da, krizle birlikte gelen “elimdekini kaybederim” korkusu, iÅŸçileri daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸ durumda. Emek Partisi üyesi bir iÅŸçi, gelinen durumu, “Ä°ÅŸçi ÅŸu an kendi gücüne güvenmiyor” diye özetliyor. Talepleri etrafÄ±nda birlik olmayan iÅŸçiler, kurtuluÅŸu bireysel yollarda arÄ±yor. “Elindekini, yani iÅŸini koruma duygusu önde” diyor bir iÅŸçi, “Mesela iÅŸten atÄ±lma konusu... Önce sözleÅŸmeliler, sonra askerliÄŸini yapmamÄ±ÅŸlar, amirleriyle problem yaÅŸayanlar, emekliliÄŸi gelenler atÄ±lÄ±r, bana gelene kadar daha çok var diyor. Onun da kendi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olduÄŸunu, sÄ±ranÄ±n kendine de geleceÄŸini düÅŸünmüyor. Ä°ÅŸten atÄ±lma potasÄ±na girmemek için de ne denirse, ne iÅŸ verilirse yapÄ±yor. Mesela bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± olan bir iÅŸçi var. Normalde 40 parça üretmesi lazÄ±mken, bacaÄŸÄ±nÄ± sürüye sürüye 60 parça üretti. Ä°ÅŸyeri hekimi yanÄ±na geldi ‘Sorun varsa yerini deÄŸiÅŸtirelim’ diye sordu, ‘Yok her ÅŸey yolunda’ dedi. Yani bu hale geliyor insanlar...”

EL AÇIP BEKLEMEYLE OLMUYOR

Emek Partili iÅŸçi, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ÅŸöyle uyarÄ±yor: “Ne yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n kriz dönemine girildi mi iÅŸçi atÄ±lÄ±r. Ses çÄ±karmazsam kendimi korurum dendi, ama böyle olmadÄ±. 2001’de ve 2008’de binlerce iÅŸçi atÄ±ldÄ±. Ücretler düÅŸtü. Esnek çalÄ±ÅŸmanÄ±n her türü hayata geçirildi. Yani ya kurbanlÄ±k koyun gibi iÅŸten atÄ±lmayÄ± bekleyeceksin ya da iÅŸten atma olmamasÄ± için bir ÅŸey yapacaksÄ±n. El açÄ±p beklemeyle oluyor mu? Åžimdiye kadar metal iÅŸçileri ne almÄ±ÅŸsa mücadeleyle aldÄ±. Rahmi Koç fötr ÅŸapkasÄ±yla dünyayÄ± gezecek, sen eve kireç gibi peynir götüreceksin... Kriz geldi mi bir günde 1000-1500 iÅŸçi atacak. Bu adalet mi?”

GENÇ Ä°ÅžÇÄ°LER DAHA TEPKÄ°LÄ°

Genç iÅŸçilerin daha tepkili olduÄŸuna dikkat çekiyor bir baÅŸka iÅŸçi: “Her gün bu koÅŸullarda, bu ücretle, böyle hayat geçer mi, diyorlar. Hiç eyvallahlarÄ± yok. OnlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz yapsaydÄ±k hemen kapÄ± önüne konurduk. Åžimdi çaÄŸÄ±rÄ±p neden böyle, sizi anlamak istiyoruz filan diye konuÅŸuyorlar. En azÄ±ndan ÅŸimdilik... Gençlerin çoÄŸu kendini kurtarmak istiyor, dükkan açmak istiyor, ama bu imkansÄ±z. ÇoÄŸunluÄŸunu oluÅŸturan en açlarÄ± fabrikada iÅŸçi olarak kalacak. Deneyimli iÅŸçilerin onlarÄ± mücadeleden soÄŸutmamasÄ±, kötü örnek olmamasÄ± lazÄ±m. Çünkü eski kuÅŸaÄŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olumsuzluklar kadar bir sürü olumlu deneyimi, kazanÄ±lan haklarÄ± var. Zaten genç iÅŸçiler de bu yönde konuÅŸanlarla baÄŸ kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor, arayÄ±ÅŸ içindeler. Biat etmek istemiyorlar. Onlara ulaÅŸmak, deneyimleri aktarmak gerekiyor.”

ENFLASYON OYUNUNA DÄ°KKAT!

MESS sözleÅŸmesi kapsamÄ±nda ücretlere yüzde 10’un üzerinde bir zam geldi. Ama eylül ayÄ±yla birlikte iÅŸçi ücretleri yüzde 27’lik vergi dilimine girince aldÄ±ÄŸÄ± zam da vergiye gitti. Ücreti düÅŸük olan yeni iÅŸçilerden yapÄ±lan kesinti daha az olduÄŸu için bordrolarÄ±nda 50-100 lira arasÄ± artÄ±ÅŸ gözüküyor. Ücreti biraz yüksek olan eski iÅŸçilerden ise kesinti sonrasÄ± hiçbir ÅŸey kalmadÄ±. Üstelik artan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± da cabasÄ±.

Åžimdi hükümetin “enflasyonla mücadele” adÄ± altÄ±nda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ‘Yüzde 10 indirim’ kampanyasÄ± da endiÅŸe yaratÄ±yor iÅŸçiler arasÄ±nda. Zira, göstermelik indirimlerle enflasyon rakamÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya çekilebileceÄŸini; böylece memura, emekliye daha az zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sözleÅŸmede zam oranÄ± enflasyona baÄŸlÄ± olduÄŸu için kendilerine de yeni yÄ±lda daha az zam verileceÄŸini düÅŸünüyor iÅŸçiler. Temel tüketim mallarÄ±na, doÄŸal gaza ve elektriÄŸe gelen zamlarla beli iyice bükülen iÅŸçiler için bu düÅŸüncenin gerçek olmasÄ± kabustan farksÄ±z.

Son geliÅŸmeler nedeniyle fabrikada homurtularÄ±n artmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir iÅŸçi, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Muhalif olanlar daha sert muhalefet yapar hale geldi. AKP’yi destekleyenler ise ‘BaÅŸkasÄ± olsa daha kötü olurdu, bunun yerine kimi koyalÄ±m’ diyor. Ya da ‘Ülke kalkÄ±nÄ±yor, çekemiyorlar, ekonomik saldÄ±rÄ± var’ diyorlar. Diyorsun ki Almanya’ya niye ekonomik saldÄ±rÄ± olmuyor. Susuyor. Ya da nasÄ±l kalkÄ±nÄ±yor, senin durumun mu iyileÅŸiyor diyorsun. Tamam diyor, iÅŸçiye bir ÅŸey yapmadÄ± ama yol yaptÄ±, köprü yaptÄ±... Amerika karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°srail karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nda coÅŸuyorlar, ardÄ±ndan bir anlaÅŸma gelince susuyorlar.”

Bu duruma alternatifi görememenin neden olduÄŸunu ifade eden bir baÅŸka iÅŸçi de, “Ä°nsanlar aslÄ±nda aptal deÄŸil. Hükümetin sorumluluÄŸunu biliyor. Ekonomik saldÄ±rÄ± diyen bir arkadaÅŸla tartÄ±ÅŸtÄ±k, sonunda mevcut durumdan bu saldÄ±rÄ±nÄ±n en fazla yüzde 20 etkisinin olduÄŸunu söylemek zorunda kaldÄ±. Alternatif göremeyince, oy verdiÄŸini savunmaya geçiyor. AslÄ±nda söylenenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor” dedi.

AsÄ±l sorunun krizin nedenlerinin bilinmemesi olduÄŸuna dikkat çeken iÅŸçi, “BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸkileri ve kapitalizmin iÅŸleyiÅŸi bu krize neden oluyor. Hükümet ise istediÄŸi kadar yerli ve milli desin, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtiriyor. Sadece AKP ve MHP deÄŸil, CHP’li iÅŸçiler de bu durumda. CHP’li iÅŸçi geliyor serbest piyasayÄ± savunuyor. Serbest piyasa dediÄŸin bu zaten, patron iÅŸçiyi istediÄŸi gibi çalÄ±ÅŸtÄ±racak ama para vermeyecek. Sen neyi savunuyorsun? Ä°ÅŸçiler bu cendereden çÄ±kmak için, sermaye ve iÅŸçi diye iki sÄ±nÄ±f olduÄŸunu ve bugün uygulanan politikalarÄ±n sermaye politikasÄ± olduÄŸunu kavramak zorunda. Yoksa her ÅŸey döngü gibi devam ediyor. Patronun biri geliyor. Fabrika kuruyor. Ä°ÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Zaman zaman kÄ±smi haklar elde ediyor, birliÄŸi daÄŸÄ±lÄ±nca haklarÄ± geri alÄ±nÄ±yor... Yani iÅŸçinin öÄŸütüldüÄŸü bu sistem sürüp gidiyor.”

3. HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° GÜNDEM OLDU AMA…

SendikacÄ±larÄ±n “Ä°ÅŸverenler zor durumda, yardÄ±m etmemiz lazÄ±m” söylemleri, patronlara cesaret verirken iÅŸçilerdeki endiÅŸe ve güvensizliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸçiler, sendikacÄ±larÄ±n, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçilerinin tutuklanmasÄ± olayÄ±nÄ± dahi kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor. Ä°nÅŸaat iÅŸçilerinin talepleri, neden eylem yaptÄ±klarÄ±, neden baskÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±, sendikalarÄ±n sürdürdüÄŸü imza kampanyasÄ± gibi konularda hiçbir açÄ±klama yapmayan sendikacÄ±larÄ±n, “Bu dönem eylem yapÄ±lmaz, bak onlarÄ±n baÅŸÄ±na neler geldi” diyerek korku saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar.

TekgÄ±da-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve direniÅŸte olan Cargill iÅŸçilerinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± da sendikacÄ±lar tarafÄ±ndan gündem edilmemiÅŸ. Oysa TekgÄ±da-Ä°ÅŸ Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± bir sendika ve Türk Metal’in Genel BaÅŸkanÄ± Pevrul Kavlak, aynÄ± zamanda Türk-Ä°ÅŸ’in Genel Sekreteri. Türkiye’de az çok olup biteni, iÅŸçi eylemlerini gazetemizden takip eden iÅŸçiler bunlara baÅŸka örnekler de ekliyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 23:33

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