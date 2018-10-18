DanÄ±ÅŸtay 'Ã–ÄŸrenci AndÄ±'nÄ± kaldÄ±ran hÃ¼kmÃ¼ iptal etti

DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesi, okullarda 'Ã–ÄŸrenci AndÄ±' okutulmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±ran hÃ¼kmÃ¼ iptal etti.

ÖÄŸrenci AndÄ±'nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine Türk EÄŸitim-Sen'in açtÄ±ÄŸÄ± davada kararÄ±nÄ± veren DanÄ±ÅŸtay, 8 Ekim 2013'te uygulamasÄ± kaldÄ±rÄ±lan yeminin yeniden okutulmasÄ±nÄ±n önünü açtÄ±.

Türk EÄŸitim-Sen, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°lköÄŸretim KurumlarÄ± YönetmeliÄŸinin "ÖÄŸrenci AndÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 12. maddesini yürürlükten kaldÄ±ran düzenlemenin iptali istemiyle DanÄ±ÅŸtayda dava açtÄ±.

DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesinin oy çokluÄŸuyla aldÄ±ÄŸÄ± kararda, "ÖÄŸrenci AndÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± yönetmelik maddesinin, 8 Ekim 2013 tarihli Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°lköÄŸretim KurumlarÄ± YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Yönetmelik'in 1. maddesiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

'Ä°STÄ°KRARLI UYGULAMALAR, DÜZENLÄ° Ä°DARE Ä°LKESÄ°NÄ°N GEREÄžÄ°DÄ°R'

"Anayasa'nÄ±n 10. maddesinde yer alan eÅŸitlik ilkesinin görünümlerinden biri olan 'düzenli idare' ilkesi gereÄŸi, idarenin düzenleme yetkisine sahip olduÄŸu alanlarda hukuka uygun olan uygulamayÄ± saÄŸlamak adÄ±na objektif düzenlemeler yapmasÄ± ve istikrarlÄ± uygulamalarda bulunmasÄ± gerektiÄŸi" belirtilen kararda, idarenin haklÄ± bir neden olmadan yerleÅŸik, istikrar kazanmÄ±ÅŸ uygulamalarÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu serbestiyi düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin baÄŸlÄ± olduÄŸu eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ± kullanmasÄ± anlamÄ±na geleceÄŸi bildirildi.

Hukuk güvenliÄŸinin; normlarÄ±n öngörülebilir olmasÄ±nÄ±, bireylerin tüm eylem ve iÅŸlemlerinde devlete güven duyabilmesini, idarenin de düzenleyici iÅŸlemlerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçÄ±nmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen kararda, öÄŸrenci andÄ±nÄ±n 1933'ten bu yana uygulandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

'METÄ°N, MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M SÄ°STEMÄ°NÄ°N TEMEL AMAÇLARINI ORTAYA KOYUYOR'

Metinde yer alan kavram ve ilkelerin Anayasa'da anlamÄ±nÄ± bulan kavram ve ilkeler olduÄŸu, milli eÄŸitim sisteminin kanun ve yönetmelikle belirlenen, düzenlenen temel amaçlarÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸu savunulan kararda, "Ä°dari istikrar oluÅŸturacak biçimde çok uzun zamandÄ±r bütün devlet okullarÄ±nda ve hatta özel okullarda genç nesillerin anayasal vatandaÅŸlÄ±k temelinde aidiyetini güçlendiren ve öÄŸrencilerde deÄŸer oluÅŸumuna katkÄ± sunan ve her sabah ders baÅŸlamadan önce okutulmasÄ± ÅŸeklinde uygulanan öÄŸrenci andÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, ancak bu deÄŸiÅŸikliÄŸi hukuka uygun kÄ±lacak bir bilimsel gerekçeye dayanmasÄ± halinde olanaklÄ±dÄ±r. Aksi tutum, idarenin sahip olduÄŸu düzenleme yetkisini ve takdir hakkÄ±nÄ± hukuka uygun kullanmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelecektir" denildi.

Kararda, dava konusu düzenlemeyle öÄŸrenci andÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±lacak idarece yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ eÄŸitim biliminin gerekleri ve pedagojik formasyon ilkeleri bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirmeler içeren dava dosyasÄ±na sunulmuÅŸ araÅŸtÄ±rma, inceleme ve tespit bulunmadÄ±ÄŸÄ± söylendi.

"Söz konusu öÄŸrenci andÄ±nÄ±n uygulanmaya baÅŸlamasÄ±ndan itibaren dayanaÄŸÄ±nÄ± teÅŸkil eden anayasal ve yasal kurallarda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± gibi bu kurallarÄ± ÅŸekillendiren ve metinde de yer alan toplumsal deÄŸer yargÄ±larÄ±nÄ±n ve ilkelerin deÄŸiÅŸmesinin de mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±" öne sürülen kararda, ÅŸu tespitlere yer verildi:

"Dava konusu kararÄ± hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkÄ±nÄ± ve düzenleme yetkisini kamu yararÄ± ve hizmet gerekleri uyarÄ±nca kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyacak yeterli bilimsel gerekçenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±, Türk Devletini ve milletini ebediyete kadar yaÅŸatacak, çaÄŸdaÅŸ uygarlÄ±ÄŸÄ±n ve medeniyetin ortaÄŸÄ± ve öncüsü yapacak, toplumun ve kiÅŸilerin refah, huzur ve mutluluÄŸunu saÄŸlayacak yeni nesillerin yetiÅŸtirilmesi olan milli eÄŸitim sistemimizin temel amaçlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmesini içeriÄŸi itibarÄ±yla saÄŸlamaya yardÄ±mcÄ± olabilecek nitelikteki öÄŸrenci andÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin deÄŸiÅŸikliÄŸin haklÄ± ve hukuksal temellere dayandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan dava konusu düzenlemede hukuka uyarlÄ±k görülmemiÅŸtir.

KaldÄ± ki davalÄ± idarenin savunma dilekçesinde dile getirdiÄŸi andÄ±n uygun olmayan hava koÅŸullarÄ± ve fiziki koÅŸullarda dahi söylenmesine iliÅŸkin olarak ileri sürdüÄŸü hususlar, öÄŸrenci andÄ±nÄ±n özüne iliÅŸkin olmayÄ±p icra ediliÅŸ ÅŸekline iliÅŸkin olup, iddialar andÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerekli kÄ±lacak nitelikte görülmemiÅŸtir."

ÇOCUKLARA OKUTULAN YEMÄ°N

Okullarda okutulmasÄ± uygulamasÄ± 8 Ekim 2013'te kaldÄ±rÄ±lan 'ÖÄŸrenci AndÄ±'nÄ±n sözleri ÅŸöyleydi:

"Türküm, doÄŸruyum, çalÄ±ÅŸkanÄ±m. Ä°lkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! AçtÄ±ÄŸÄ±n yolda, gösterdiÄŸin hedefe durmadan yürüyeceÄŸime ant içerim. VarlÄ±ÄŸÄ±m, Türk varlÄ±ÄŸÄ±na armaÄŸan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 22:52

www.evrensel.net