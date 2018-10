Metal iÅŸÃ§ilerinden ErdoÄŸanâ€™a yanÄ±t: Reis yok dese de kriz her yerde

Ankara’da metal fabrikalarından işçilerle ekonominin gidişatını ve hükümetin ‘Kriz yok’ söylemini konuştuk.

Ekonomik kriz tartışmaları, Rahip Brunson’ın serbest bırakılması ve fabrikalardaki son gelişmeleri Ankara’da bulunan Türk Traktör ve Man fabrikalarından işçilerle konuştuk. Krizin Brunson’ın serbest bırakılmasıyla sona ermeyeceğini söyleyen işçiler, yaşadıkları sıkıntılar karşısında “Bir şeyler yapmalı ama nasıl?” sorusuna yanıt arıyor.

Bir Türk Traktör işçisi, “Fabrikada aslında kimsenin tahammülü kalmadı. Tazminatını alıp çıkan çok oldu ancak herkes bu ortamda kendine güvenemiyor. İşsiz kalma korkusu var, iş bulmak artık çok zor. O yüzden çoğu işçi kafasını kaldıramıyor. Bu hükümet de başımızdayken ekonomik durum daha da kötüye gidecek diye düşünüyorum. Ama CHP başta olmak üzere bu muhalefetten de bir şey çıkmayacağını düşünüyorum” dedi.

HER AY İŞTEN ATMALAR YAŞANIYOR

Türk Traktör’de her ay işten atmaların olduğunu anlatan bir başka işçi, ekimde işten çıkarma olmayacağının söylendiğini belirterek “Ancak sonrasında işten çıkarmaların sürebileceği söyleniyor. Reis her ne kadar ‘kriz yok’ dese de, kriz her yerde. Herkes krizi bir şekilde yaşıyor. Özellikle de işçi ve emekçi kesimi. Rahip Brunson’ı serbest bıraktıktan sonra da ekonominin iyiye gideceğini düşünmüyorum. ABD çok büyük baskı yaptı, öyle olunca mecburen bırakmak zorunda kaldılar. Bu süreç sonunda umarım hayırlısı olur. Hayırlısı olması için de birleşmek, bir şeyler yapmak gerekir” dedi.

‘ÇOĞU BÖLÜM TEK VARDİYA’

Türk Traktör’de çalışan bir diğer işçi ekonomide durumun ortada olduğunu belirterek, “Bizim fabrika kolay kolay etkilenmez böyle şeylerden diyordum ama yaşananlardan sonra bazen sırf işçi çıkarmak için bu yaşananları bahane mi ediyorlar diye düşünüyorum” dedi. Uzun süredir işten çıkarmalar olmadığını ifade eden işçi, bu ay işten çıkarma olmayacağının söylendiğini ama çoğu bölümün tek vardiyaya düştüğünü dile getirdi.

TÜRK METAL’DEN SES ÇIKMIYOR

Sendikaları Türk Metal’den gelenlerin açıklama yapmadığını, herkeste öfke olsa da işten atılmamak için ses çıkaramadığını dile getirdi. Fabrikada evli, çocuklu, evlenecek, emekliliğine az kalmış işçiler olduğunu anlatan işçi, “Rahip Brunson’dan ziyade herkes kendi derdine düşmüş durumda. İşsizlik almış başını gidiyor, domates olmuş 10 lira. İşten çıkarılırsan nasıl yaşayacaksın? Bir şeyler yapılmalı elbette ama nasıl yapılır, bu işler daha ne kadar böyle gider ben de bilmiyorum” dedi.

‘MAN PATRONLARI, KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ’

Alman otobüs ve kamyon tekeli Man Motor’un Ankara Akyurt’taki otobüs fabrikasında çalışan işçi, Man’ın krizi fırsata çevirdiğini anlattı. Şu anda sürekli yurtdışına üretim yapıldığı için Man’ın daha fazla kazandığını kaydeden işçi, zaten fabrikanın sahibi Almanlar olduğu için şimdilik iş konusunda kafalarının rahat olduğunu söyledi. Her yerde işten atmalar varken Man’ın işçi aldığı anlatan işçi, günde 11-12 tane otobüs ürettiklerini, döviz kurlarındaki yükselişin patronların işine yaradığını dile getirdi. İşçi memleketin genelindeki hayat pahalılığından kendilerinin de etkilendiğini söyledi.

‘PAPAZIN BIRAKILMASI İŞLERİ DÜZELTMEYECEK’

Bir başka Man işçisi ise, “Man bu ortamda işleri büyüttü. Şimdi 11-12 otobüs çıkarken yılbaşına kadar sayının 14-15’e kadar çıkacağı söyleniyor. Avronun yükselmesi, bizim yani işçilerin patron için oluşturduğu maliyeti düşürdü. Onun için daha ucuza çalışır hale geldik aslında. İşten çıkarmalar şimdilik yok, hatta çok yüksek olmasa da işçi alımı var. Ülkedeki genel ekonomik durum en çok yoksulları vuruyor. Papazın serbest bırakılmasından sonra da bu işlerin düzeleceğini düşünmüyorum. Sanki bir senaryo yazıp sonra onu oynuyorlar gibi hissediyorum bazen. Hem ABD’ye bu kadar sövüyorlar hem de saman altından su yürütüyorlar” diye konuştu.

