Metal iÅŸÃ§ilerinden ErdoÄŸanâ€™a yanÄ±t: Reis yok dese de kriz her yerde

Ankaraâ€™da metal fabrikalarÄ±ndan iÅŸÃ§ilerle ekonominin gidiÅŸatÄ±nÄ± ve hÃ¼kÃ¼metin â€˜Kriz yokâ€™ sÃ¶ylemini konuÅŸtuk.

Hasan KARA

Ankara

Ekonomik kriz tartÄ±ÅŸmalarÄ±, Rahip Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve fabrikalardaki son geliÅŸmeleri Ankara’da bulunan Türk Traktör ve Man fabrikalarÄ±ndan iÅŸçilerle konuÅŸtuk. Krizin Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla sona ermeyeceÄŸini söyleyen iÅŸçiler, yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda “Bir ÅŸeyler yapmalÄ± ama nasÄ±l?” sorusuna yanÄ±t arÄ±yor.

Bir Türk Traktör iÅŸçisi, “Fabrikada aslÄ±nda kimsenin tahammülü kalmadÄ±. TazminatÄ±nÄ± alÄ±p çÄ±kan çok oldu ancak herkes bu ortamda kendine güvenemiyor. Ä°ÅŸsiz kalma korkusu var, iÅŸ bulmak artÄ±k çok zor. O yüzden çoÄŸu iÅŸçi kafasÄ±nÄ± kaldÄ±ramÄ±yor. Bu hükümet de baÅŸÄ±mÄ±zdayken ekonomik durum daha da kötüye gidecek diye düÅŸünüyorum. Ama CHP baÅŸta olmak üzere bu muhalefetten de bir ÅŸey çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi.

HER AY Ä°ÅžTEN ATMALAR YAÅžANIYOR

Türk Traktör’de her ay iÅŸten atmalarÄ±n olduÄŸunu anlatan bir baÅŸka iÅŸçi, ekimde iÅŸten çÄ±karma olmayacaÄŸÄ±nÄ±n söylendiÄŸini belirterek “Ancak sonrasÄ±nda iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n sürebileceÄŸi söyleniyor. Reis her ne kadar ‘kriz yok’ dese de, kriz her yerde. Herkes krizi bir ÅŸekilde yaÅŸÄ±yor. Özellikle de iÅŸçi ve emekçi kesimi. Rahip Brunson’Ä± serbest bÄ±raktÄ±ktan sonra da ekonominin iyiye gideceÄŸini düÅŸünmüyorum. ABD çok büyük baskÄ± yaptÄ±, öyle olunca mecburen bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±lar. Bu süreç sonunda umarÄ±m hayÄ±rlÄ±sÄ± olur. HayÄ±rlÄ±sÄ± olmasÄ± için de birleÅŸmek, bir ÅŸeyler yapmak gerekir” dedi.

‘ÇOÄžU BÖLÜM TEK VARDÄ°YA’

Türk Traktör’de çalÄ±ÅŸan bir diÄŸer iÅŸçi ekonomide durumun ortada olduÄŸunu belirterek, “Bizim fabrika kolay kolay etkilenmez böyle ÅŸeylerden diyordum ama yaÅŸananlardan sonra bazen sÄ±rf iÅŸçi çÄ±karmak için bu yaÅŸananlarÄ± bahane mi ediyorlar diye düÅŸünüyorum” dedi. Uzun süredir iÅŸten çÄ±karmalar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçi, bu ay iÅŸten çÄ±karma olmayacaÄŸÄ±nÄ±n söylendiÄŸini ama çoÄŸu bölümün tek vardiyaya düÅŸtüÄŸünü dile getirdi.

TÜRK METAL’DEN SES ÇIKMIYOR

SendikalarÄ± Türk Metal’den gelenlerin açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, herkeste öfke olsa da iÅŸten atÄ±lmamak için ses çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Fabrikada evli, çocuklu, evlenecek, emekliliÄŸine az kalmÄ±ÅŸ iÅŸçiler olduÄŸunu anlatan iÅŸçi, “Rahip Brunson’dan ziyade herkes kendi derdine düÅŸmüÅŸ durumda. Ä°ÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, domates olmuÅŸ 10 lira. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lÄ±rsan nasÄ±l yaÅŸayacaksÄ±n? Bir ÅŸeyler yapÄ±lmalÄ± elbette ama nasÄ±l yapÄ±lÄ±r, bu iÅŸler daha ne kadar böyle gider ben de bilmiyorum” dedi.

‘MAN PATRONLARI, KRÄ°ZÄ° FIRSATA ÇEVÄ°RDÄ°’

Alman otobüs ve kamyon tekeli Man Motor’un Ankara Akyurt’taki otobüs fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi, Man’Ä±n krizi fÄ±rsata çevirdiÄŸini anlattÄ±. Åžu anda sürekli yurtdÄ±ÅŸÄ±na üretim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için Man’Ä±n daha fazla kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden iÅŸçi, zaten fabrikanÄ±n sahibi Almanlar olduÄŸu için ÅŸimdilik iÅŸ konusunda kafalarÄ±nÄ±n rahat olduÄŸunu söyledi. Her yerde iÅŸten atmalar varken Man’Ä±n iÅŸçi aldÄ±ÄŸÄ± anlatan iÅŸçi, günde 11-12 tane otobüs ürettiklerini, döviz kurlarÄ±ndaki yükseliÅŸin patronlarÄ±n iÅŸine yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°ÅŸçi memleketin genelindeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan kendilerinin de etkilendiÄŸini söyledi.

‘PAPAZIN BIRAKILMASI Ä°ÅžLERÄ° DÜZELTMEYECEK’

Bir baÅŸka Man iÅŸçisi ise, “Man bu ortamda iÅŸleri büyüttü. Åžimdi 11-12 otobüs çÄ±karken yÄ±lbaÅŸÄ±na kadar sayÄ±nÄ±n 14-15’e kadar çÄ±kacaÄŸÄ± söyleniyor. Avronun yükselmesi, bizim yani iÅŸçilerin patron için oluÅŸturduÄŸu maliyeti düÅŸürdü. Onun için daha ucuza çalÄ±ÅŸÄ±r hale geldik aslÄ±nda. Ä°ÅŸten çÄ±karmalar ÅŸimdilik yok, hatta çok yüksek olmasa da iÅŸçi alÄ±mÄ± var. Ülkedeki genel ekonomik durum en çok yoksullarÄ± vuruyor. PapazÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan sonra da bu iÅŸlerin düzeleceÄŸini düÅŸünmüyorum. Sanki bir senaryo yazÄ±p sonra onu oynuyorlar gibi hissediyorum bazen. Hem ABD’ye bu kadar sövüyorlar hem de saman altÄ±ndan su yürütüyorlar” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 22:52

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