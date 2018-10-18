Fransa'da emekliler kesintilere karÅŸÄ± zam talebiyle sokaklara Ã§Ä±ktÄ±

9 sendika ve 6 derneÄŸin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen binlerce emekli, Fransa genelinde protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron döneminde uygulamaya konulan zorunlu kesintilere karÅŸÄ± çÄ±kan ve maaÅŸlara zam talebinde bulunan, 9 sendika ve 6 derneÄŸin çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen emekliler, bu yÄ±l dördüncü defa düzenlenen Ulusal Eylem Günü'nde sokaklara çÄ±ktÄ±.

BaÅŸkent Paris'teki Opera MeydanÄ±'nda toplanan ve organizatörlerin katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 15 bin olarak ilan ettiÄŸi yürüyüÅŸ, Republique MeydanÄ±'nda son buldu. YürüyüÅŸe katÄ±lan sendika temsilcileri ve emekliler, CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un seçim vaatleri arasÄ±nda bulunan ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sigorta ödemelerini hafifletmek için genel katkÄ± ödeneÄŸi adÄ±yla 1 Ocak'tan itibaren yürürlüÄŸe konulan kesintileri protesto etti.

Ekonomik durumun gittikçe kötüye gittiÄŸi ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan en çok etkilenen kesimin emekliler olduÄŸu vurgulanan konuÅŸma ve sloganlarla devam eden yürüyüÅŸe, çevredekilerin de destek verdiÄŸi görüldü.

Daha önce 3 kez düzenlenen ulusal çapta yürüyüÅŸ ve protestolarda hükümet ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n seslerini duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten emekliler, kesintilerin iptal edilmesi ve emekli ücretlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde pankart ve dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

Benzer gösteri ve yürüyüÅŸler, baÅŸkent Paris'in yanÄ± sÄ±ra Lyon, Marsilya, Bordeaux, Strazburg ve Lille baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da kentte yapÄ±ldÄ±. (Paris/AA)

Macronâ€™un â€˜aÅŸÄ±rÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ zor dÃ¶nemden geÃ§iyor

Fransaâ€™da binlerce emekÃ§i sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 22:07

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