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Basketbolcu Zaza Enden 'suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi' iddiasÄ±yla tutuklandÄ±
Basketbolcu Zaza Enden, organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.
Antalya Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakcÄ±lÄ±k Ve Organize Suçlarla Mücadele MüdürlüÄŸü (KOM) ekiplerinin yürüttüÄŸü bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden'in Ä°stanbul'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
Antalya polisi durumu Ä°stanbul Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine, Enden'in yakalanmasÄ± için Ä°stanbul Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Enden, Rize’de düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±n ve Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet MüdürlüÄŸü'ne getirildi.
Emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Enden, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 21:54