23 mÃ¼ltecinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kazaya diar 11 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°zmir'de 23 mÃ¼ltecinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle sonuÃ§lanan trafik kazasÄ±na diar 11 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Ä°zmir'de 14 Eylül günü sabah saatlerinde yaÅŸanan ve 23 mültecinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle sonuçlanan kazaya iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan 11 kiÅŸi tutuklandÄ±. 1 ÅŸüpheli ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Kentte, kasasÄ±nda mültecilerin bulunduÄŸu kamyon, havalimanÄ± yolu Menderes kavÅŸaÄŸÄ±nda DeÄŸirmençay'a devrilmiÅŸ, kamyonun ters döndüÄŸü kazada, aralarÄ±nda çocuk ve bebeklerin de olduÄŸu 23 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Kazada çok sayÄ±da mülteci de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Sürücü Mustafa YÄ±lmaz'Ä±n kamyonu, Söke’de K.D. isimli kiÅŸiden günlüÄŸü bin liradan 4 günlüÄŸüne kiraladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

KazanÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarda "Daha fazla insanÄ±n bu tehlikeli yolculuklarda yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirmemesi için savaÅŸa ve ÅŸiddete yol açan devletlere, bu savaÅŸ ortamÄ±nÄ± sonlandÄ±rmalarÄ±, temel insan hakkÄ± olan iltica hakkÄ±na saygÄ±nÄ±n geliÅŸtirilerek sürdürülmesi, pratikte karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan zorluklarÄ±n ve özellikle avukatlarÄ±n mültecilere eriÅŸiminde karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan uygulamadaki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz” denilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°zmir Emek ve Demokrasi GÃ¼Ã§leri: MÃ¼lteci Ã¶lÃ¼mleri kaza deÄŸil cinayet!

22 mÃ¼ltecinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kazada gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 7'ye Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 21:41

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