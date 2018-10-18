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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 21:28
FotoÄŸraf: Pixabay
'Koalisyon Deyrezzorâ€™a hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi' iddiasÄ±
18 Ekim 2018 21:22
ABDâ€™nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Deyrezzor'daki konut bÃ¶lgesine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Rusya merkezli Sputnik, ABD’nin öncülüÄŸündeki uluslararasÄ± koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyrezzor bölgesindeki yerleÅŸim yerlerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediÄŸini ve aralarÄ±nda sivillerin de olduÄŸu ölü ve yaralÄ±lar olduÄŸunu aktardÄ±.
Sputnik'e konuÅŸan Suriyeli askeri bir kaynak, ABD'nin öncülüÄŸündeki uluslararasÄ± koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deyrezzor bölgesinde yer alan es Susa yerleÅŸimindeki sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konutlara hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediÄŸini ifade etti. (DIÅž HABERLER)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 21:28
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