Trump'tan Meksika'ya 'GÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ± kapatacaÄŸÄ±m' tehdidi

Trump, Meksika'yÄ± 'ABD ordusunu gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±m ve gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ± kapatacaÄŸÄ±m' sÃ¶zleriyle tehdit etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Meksika'yÄ±, ABD ordusunu konuÅŸlandÄ±rarak sÄ±nÄ±rÄ± kapatmakla tehdit etti.

Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar çekme vaadiyle baÅŸkan seçilen Trump, nisanda Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ulusal MuhafÄ±zlarÄ±n yedek birliklerinin konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± emretmesinin ardÄ±ndan bir hamle daha yaptÄ±.

Sputnik'in haberine göre Trump, ABD'de göçmenleri destekleyen Demokratik Parti'nin ülke sÄ±nÄ±rlarÄ±na saldÄ±rÄ± düzenlenmesine liderlik ettiÄŸini iddia etti. Guatemala, Honduras, El Salvador liderlerini de ülkelerinden ABD'ye göç dalgasÄ±nÄ± önlemek için bir ÅŸey yapmamakla suçlayan Trump, Meksika üzerinden ABD'ye pek çok suçlunun girdiÄŸini ileri sürdü.

'YA GÖÇÜ DURDURURSUNUZ YA DA SINIRI KAPATIRIM'

ABD'ye göç veren Orta Amerika ülkelerine tüm finansmanÄ± kesmenin yanÄ±sÄ±ra Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapamaktan söz eden Trump, Twitter'dan ÅŸu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±:

"NüfuslarÄ± üzerinde hemen hiç kontrolleri olmayan bu ülkelere tüm ödemeleri durdurmaya ilaveten en güçlü ifadelerle Meksika'dan bu taarruzu durdurmasÄ±nÄ± istemek zorundayÄ±m. EÄŸer bunu beceremezlerse ABD ordusunu göreve çaÄŸÄ±racaÄŸÄ±m ve GÜNEY SINIRIMIZI KAPATACAÄžIM."

â€‹Trump, öncesinde de, ABD Kongresi'nin bütçede Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda güvenlik önlemleri ve duvar projesini finanse etmemesi halinde federal hükmeti 'kapatmakla' tehdit etmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 21:20

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