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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 20:45
FotoÄŸraf: ABD Kudüs BüyükelçiliÄŸi (CC BY 2.0)
ABD'li bakan, Suudi Arabistanâ€™daki yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na katÄ±lmÄ±yor
18 Ekim 2018 20:31
ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, Suudi Arabistanâ€™da dÃ¼zenlenecek yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, Suudi Arabistan’da düzenlencek 'Çölde Davos’ adlÄ± yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mnuchin, ‘Çölde Davos’da yapacaÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± da iptal etti.
ABD Hazine BakanÄ±, "BaÅŸkan Trump ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo ile görüÅŸmemizden sonra Suudi Arabistan'daki konferansa katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±k" dedi. (New York/DHA)
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