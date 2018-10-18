Yeniden gÃ¶rÃ¼len DavutpaÅŸa patlamasÄ± davasÄ± ocak ayÄ±na ertelendi

DavutpaÅŸa'da 21 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle sonuÃ§lanan maytap atÃ¶lyesi patlamasÄ±na iliÅŸkin yeniden gÃ¶rÃ¼len dava, ocak 2019'a ertelendi.

Serpil KIRKESER

DavutpaÅŸa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 115 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± maytap atölyesi patlamasÄ±na iliÅŸkin YargÄ±tay'Ä±n bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden görülen davada, avukatlar ve ÅŸikayetçiler sanÄ±klarÄ±n duruÅŸmada hazÄ±r edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanÄ±klarÄ±n sorgularÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bozmaya karÅŸÄ± beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan sonra duruÅŸmalardan vareste tutulmamÄ±ÅŸ olsalar bile yokluklarÄ±nda yargÄ±lamaya devam edilerek hüküm kurulabileceÄŸini belirterek, talebi reddetti.

'SANIKLARIN DA BURADA HAZIR BULUNMALARINI Ä°STÄ°YORUZ'

BakÄ±rköy 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruÅŸmada tutuksuz sanÄ±klardan Rüstem Tekin hazÄ±r bulundu. Åžikayetçi AvukatÄ± Özlem Özkan mahkemeye sunduÄŸu dilekçesini tekrar ettiÄŸini ifade ederek, "Öncelikle burada hazÄ±r olmayan sanÄ±klar yönünden duruÅŸmalardan vareste (baÄŸÄ±ÅŸÄ±k) tutulmalarÄ±na karar verilmediÄŸi halde hazÄ±r olmadÄ±klarÄ± görülmüÅŸtür. Biz sunmuÅŸ olduÄŸumuz dilekçemizi onlarÄ±n huzurunda açÄ±klamak istiyoruz. DolayÄ±sÄ±yla onlarÄ±n hazÄ±r edilmesini talep ediyoruz. Dava 10 yÄ±ldÄ±r devam etmektedir. Åžikayetçilerin, sanÄ±klarÄ±n huzurunda beyanlarÄ±nÄ± ve kendilerini ifade etmeleri gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz" dedi.

BaÅŸka bir ÅŸikayetçi avukatÄ± Nermin Kaplan da "Saatlerdir biz maÄŸdurlarla birlikte duruÅŸma sÄ±ramÄ±zÄ± bekledik. SanÄ±klarÄ±n da burada hazÄ±r bulunmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Ondan sonra beyanda bulunacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. Söz alan diÄŸer avukatlar da sanÄ±klarÄ±n duruÅŸmada hazÄ±r olmasÄ±ndan sonra beyanda bulunacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

'BÄ°ZÄ°M CANLARIMIZ TOPRAK ALTINDA'

Åžikayetçiler de sanÄ±klarÄ±n hazÄ±r olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan beyanda bulunacaklarÄ±nÄ± ifade etti. YaÅŸanan patlamada kÄ±zÄ± Semra Bakkal'Ä± kaybeden ÅŸikayetçi Nigar Bakkal, "Bizim canlarÄ±mÄ±z toprak altÄ±nda, onlar keyif yapÄ±yorlar. Mahkemeyi kale almÄ±yorlar. Gelsinler yüzlerine söyleyelim. Bu ölenlerle dalga geçmektir" dedi.

DURUÅžMA OCAK AYINA ERTELENDÄ°

Mahkeme heyeti de sanÄ±klarÄ±n sorgularÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bozmaya karÅŸÄ± beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan sonra duruÅŸmalardan vareste tutulmamÄ±ÅŸ olsalar bile yokluklarÄ±nda yargÄ±lamaya devam edilerek hüküm kurulabileceÄŸini belirterek, ÅŸikayetçi avukatlarÄ±nÄ±n talebini reddetti. Åžikayetçi avukatlarÄ±na esas hakkÄ±ndaki beyan ve iddialarÄ±nÄ± sunmalarÄ± için süre veren mahkeme heyeti duruÅŸmayÄ± ocak ayÄ±na erteledi.

ADLÄ°YE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Dava öncesi BakÄ±rköy Adalet SarayÄ± önünde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Grup adÄ±na açÄ±klama yapan Arzu Cesur davanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama hakkÄ±nda bilgi vererek, "Bugünkü duruÅŸmada mahkemenin verdiÄŸi kararda direnmesini talep edeceÄŸiz. Tüm sorumlular yargÄ±lanana kadar adalet aramaya, davalarÄ±mÄ±zÄ± takip etmeye devam edeceÄŸiz" dedi.

DAVANIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

DavutpaÅŸa'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetti, 115 kiÅŸi de yaralandÄ±. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili soruÅŸturma sonunda 10 sanÄ±k hakkÄ±nda dava açtÄ±.

BakÄ±rköy 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi yargÄ±lama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davayÄ± karara baÄŸladÄ±. Mahkeme heyeti, dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin ZabÄ±ta Müdürü Feruz Kutsal'Ä± 7'ÅŸer yÄ±l 6'ÅŸar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul KoçyiÄŸit kardeÅŸleri de 5'er yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Dönemin Ä°mar ve Åžehircilik Müdürleri Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Servet KÄ±rna'ya 4'er yÄ±l 2'ÅŸer ay hapis cezasÄ± verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasÄ±na çevrildi. Dönemin Ä°mar ve Åžehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz'ün 2,5 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Bölge Müdürü Atakan TanÄ±ÅŸ ile patlamanÄ±n olduÄŸu atölyede iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Hasan Altay ise beraat etti.

KARAR YARGITAY'A TAÅžINDI

Bu karar üzerine ölenlerin aileleri BakÄ±rköy 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin verdiÄŸi kararÄ± temyiz ederek davayÄ± YargÄ±tay'a taÅŸÄ±ndÄ±.

YargÄ±tay 12. Ceza Dairesi Murat AydÄ±n, Atakan TanÄ±ÅŸ ve Hasan Altay hakkÄ±nda verilen beraat kararlarÄ±nÄ± onadÄ±. "Taksirle öldürmeö suçundan para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Servet KÄ±rna, Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Hatice Küçük Akyüz'ün suçlarÄ±nÄ±n “Ä°hmal suretiyle görevi kötüye kullanmakö suçu kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi belirtildi. Servet KÄ±rna hakkÄ±nda 5 yÄ±llÄ±k zamanaÅŸÄ±mÄ± süresinin dolduÄŸu belirtilerek davanÄ±n düÅŸmesine karar verilmesi istendi.. “Taksirle öldürmekö suçundan 7'ÅŸer yÄ±l 6'ÅŸar ay ceza verilen sanÄ±klar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkÄ±ndaki suçun “görevi kötüye kullanmakö kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi belirtilerek bu karar da bozulmuÅŸtu. DiÄŸer 2 sanÄ±k için ise karar bozulmuÅŸtu. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 20:23

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