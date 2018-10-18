Pek Ã§ok ilde KESKâ€™e destek aÃ§Ä±klamalarÄ± yapÄ±ldÄ±

Ä°stanbul, DiyarbakÄ±r, Mardin, Ä°zmir ve Adana'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda 'Konfederasyonumuza yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nÄ±yoruz' denildi.

KESK Ä°stanbul, DiyarbakÄ±r, Mardin, Ä°zmir ve Adana'da Åžubeler Platformu yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda, “KESK MYK’si irademizdir, KESK’e sahip çÄ±kÄ±yoruz, konfederasyonumuza yönelik tüm saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nÄ±yoruz” dedi.

YapÄ±lan açÄ±klamalarda, “24 KasÄ±m 2017’de KESK Genel Merkezi’ne gelen bir grup, ültimatom ÅŸeklinde bir listeyi KESK MYK’sine vererek, ‘Bu listeyi yerine getirmediÄŸiniz sürece buradan çÄ±kmayacaÄŸÄ±z’ diyerek toplantÄ± salonunda geceli-gündüzlü oturma eylemine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lerleyen dönemlerde üyemiz olmayanlarÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla eylem sürdürülmüÅŸtür” denildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

AçÄ±klamalarÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlar söylendi:

“KESK ve baÄŸlÄ± iÅŸ kollarÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± eylemleri, etkinlikleri, dayanÄ±ÅŸmayÄ± hiçe saymÄ±ÅŸ, kendi anlayÄ±ÅŸlarÄ± ve istekleri doÄŸrultusunda yapÄ±lanlar dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir ÅŸeyi kabul etmeyeceklerini söylemiÅŸlerdir. 16-17-18 ÅŸubat tarihlerinde yapÄ±lan KESK Genel Meclisi’nde bu tarzÄ±n ve dayatmalarÄ±n kabul edilemeyeceÄŸine dair bir karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. KESK kendi ilkeleri, tüzüÄŸü ve hukuku doÄŸrultusunda davranmaya kararlÄ±kla devam edecektir. Bu çerçevede konfederasyonumuza dolayÄ±sÄ±yla bizlere yapÄ±lan bu karalama ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma çabalarÄ±na karÅŸÄ± KESK MYK’si irademizdir diyoruz. Konfederasyonumuza yönelik tüm saldÄ±rÄ±larÄ± kamuoyunun önünde kÄ±nÄ±yoruz.”

FotoÄŸraf: Evrensel

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada konuÅŸan EÄŸitim Sen 5 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Åženay Akyol ise “SendikalarÄ±mÄ±za, konfederasyonumuza yöneltilen eleÅŸtirileri sÄ±nÄ±f mücadelesinin ölçüleri içinde anlamaya, tartÄ±ÅŸmaya, yanÄ±tlamaya açÄ±ÄŸÄ±z. Fakat saldÄ±ran, karalayan, iktidarÄ± memnun edecek bir dille örgütlü mevzilerimize yaklaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmiyoruz, etmeyeceÄŸiz. KESK onu yaratan ve sahiplenenlerin birçok bedel uÄŸruna kurduÄŸu, istibdat koÅŸullarÄ±nda faaliyet yürüten bir konfederasyondur. YaratÄ±lan mevzileri korumak, büyütmek herkesin sorumluluÄŸudur. Herkesi sorumlu davranmaya ve bu onurlu sorumluluÄŸu birlikte üstlenmeye davet ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

KESK Genel Merkezindeki â€˜oturma eylemiâ€™ sona erdirildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 18:53

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