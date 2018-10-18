FÄ±rÄ±n iÅŸÃ§ileri sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto etti

Ä°zmir Konak'ta bir araya gelen fÄ±rÄ±n iÅŸÃ§ileri Ã§alÄ±ÅŸma hayatlarÄ±na dair problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼lmesini istedi.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir FÄ±rÄ±n Ä°ÅŸçileri DerneÄŸi, Konak'ta basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. FÄ±rÄ±n iÅŸçileri, haftanÄ±n her günü fazla mesai ücreti almadan, primleri tam yatÄ±rÄ±lmadan ve herhangi bir sosyal hakkÄ± olmadan çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdiler ve çözülmesi için dernekleÅŸtiklerini ifade ettiler. AçÄ±klamada iÅŸçiler, 'KayÄ±t DÄ±ÅŸÄ± Ä°ÅŸçiye HayÄ±r', 'FÄ±rÄ±nlarda Anayasal Suç Ä°ÅŸleniyor', 'Sigorta Primlerim Tam Olarak Ödensin' ve 'Yasal Haklara SaygÄ± Yoksa Ä°ÅŸ BarÄ±ÅŸÄ± Da Yok' yazan dövizler taÅŸÄ±rken 'Ä°ÅŸveren ÅžaÅŸÄ±rma SabrÄ±mÄ±zÄ± TaÅŸÄ±rma', 'BirleÅŸe BirleÅŸe KazanacaÄŸÄ±z' sloganlarÄ±nÄ± attÄ±lar.

BasÄ±n metnini okuyan Dernek BaÅŸkanÄ± Mehmet Deniz, zor ve olumsuz koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "EkmeÄŸin hergün üretilmesi gerekiyor ve bu nedenle sistem, biz fÄ±rÄ±n iÅŸçilerinin hergün çalÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini dayatmaktadÄ±r. Bu sistemde pazar günleri, bayramlar bizler için diÄŸer günlerden farklÄ± deÄŸil. Hiçbir izin ve tatil hakkÄ± olmadan çalÄ±ÅŸmak zorundayÄ±z. ÇocuÄŸumuz hastalandÄ±, bir yakÄ±nÄ±mÄ±z vefat etti… Bütün bu durumlarda bile eÄŸer yerimize baÅŸka bir arkadaÅŸ ayarlayamazsak çalÄ±ÅŸmaya devam etmek zorundayÄ±z. Üstelik bu aÄŸÄ±r ve zor çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken ek mesai ücreti, SGK priminin tam yatÄ±rÄ±lmasÄ± ve diÄŸer sosyal haklar çoÄŸumuz için hayal. Günlük ortalama 12 saatlik çalÄ±ÅŸma sürelerimizin sonlarÄ±na doÄŸru ciddi fiziksel problemler yaÅŸÄ±yoruz. KÄ±saca ortada bir zulüm vardÄ±r ve bizler bu zulüm altÄ±nda eziliyoruz. FÄ±rÄ±n iÅŸçileri olarak sadece devletimizin biz çalÄ±ÅŸanlara verdiÄŸi haklarÄ± talep ediyoruz" dedi.

'KÖTÜ ÇALIÅžMA KÖTÜ ÜRETÄ°M'

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n kalitesiz üretim olduÄŸunu da dile getiren Deniz, ÅŸunlarÄ± söyledi

"FÄ±rÄ±nlar, hijyen (temizlik, saÄŸlÄ±k) konusunda en titiz olunmasÄ± gereken yerlerden birisidir. AyrÄ±ca günümüzün diÄŸer bir problemi de ekmek yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan un ve diÄŸer malzemelerde, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zararlÄ± olmayan ürünlerin kullanÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸidir. Maalesef bilinçli birkaç fÄ±rÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da tutarsak pek çok fÄ±rÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken haftalÄ±k temizlikler yapÄ±lamamaktadÄ±r. Çünkü fÄ±rÄ±nlarÄ±n haftada bir kez bile olsa üretimi durdurmaya niyetleri yoktur. Maliyetleri düÅŸürme ve daha çok para kazanma baskÄ±sÄ±yla ÅŸimdi de fÄ±rÄ±nlarda, ucuz iÅŸgücü olarak göçmen iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. Herhangi bir ustalÄ±k belgesi, hijyen eÄŸitimi gibi kriterler göz önüne alÄ±nmadan ekmek üretimi yapÄ±lmaktadÄ±r."

'FIRINLAR HAFTADA BÄ°R TATÄ°L OLSUN'

FÄ±rÄ±nlarÄ±n haftada bir tatil olmasÄ± ve nöbetçi fÄ±rÄ±n sisteminin uygulanmasÄ±nÄ± isteyen Deniz "Sadece halkÄ±mÄ±zÄ±n, temel besin maddesi olan ekmeÄŸi düzgün koÅŸullarda elde etmesini saÄŸlamak istiyoruz.Lütfen, alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fÄ±rÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± öÄŸrenin, sorgulayÄ±n. Haftada en az bir kez yapÄ±lmasÄ± gerekli genel ve detaylÄ± temizliÄŸin yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n kaç saat çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± gittiÄŸiniz fÄ±rÄ±nlara sorun.Biz fÄ±rÄ±n iÅŸçileri, fÄ±rÄ±n emekçileri olarak öncelikle ortak problemlerimizi, sorunlarÄ±mÄ±zÄ± çözmek için biraraya gelerek Ä°zmir FÄ±rÄ±n Ä°ÅŸçileri DerneÄŸini kurduk. Bu ekmek derdi, bu ekmek kavgasÄ±; hepimizin derdi ve kavgasÄ± olmalÄ±. HaklÄ± davamÄ±zda baÅŸarÄ±ya ulaÅŸarak, ekmeÄŸin hakkÄ±nÄ± vereceÄŸimize, emeÄŸimizin hakkÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±za inancÄ±mÄ±z tam" dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 19:38

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