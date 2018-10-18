Kolombiyaâ€™da eÄŸitim bÃ¼tÃ§esi protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

KolombiyalÄ± Ã¶ÄŸrenciler Ã¼lke genelinde geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± ikinci bÃ¼yÃ¼k yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Kolombiya hükümetinin bütçede yükseköÄŸretime ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± payÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen öÄŸrenciler ülke genelinde geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± ikinci büyük yürüyüÅŸlerini gerçekleÅŸtirdi.

2019 yÄ±lÄ± bütçesinde yükseköÄŸretime ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± payÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden devlet üniversiteleri, öÄŸrenci örgütleri, akademisyen sendikalarÄ± ve siyasi gruplarÄ±n 10 Ekim’de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± genel grev kapsamÄ±nda düzenlediÄŸi protestolar devam ediyor.

ÖÄŸrenciler, Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque’nin, eÄŸitim yatÄ±rÄ±mlarÄ± için belirlenen bütçede yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 1 trilyon pesoluk (yaklaÅŸÄ±k 330 milyon dolar) artÄ±ÅŸa raÄŸmen, ülke genelinde ikinci protesto yürüyüÅŸü düzenledi.

BÄ°RÇOK KENTTE KÄ°TLESEL YÜRÜYÜÅžLER

FotoÄŸraf: AA

BaÅŸkent Bogota’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellin, Pereira gibi birçok kentte sokaÄŸa inen öÄŸrenciler, hükümete, öÄŸrenim kredisi borçlarÄ±nÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Bogota’nÄ±n deÄŸiÅŸik bölgelerinden yola çÄ±kan öÄŸrenciler, bütçe görüÅŸmelerinin devam ettiÄŸi saatlerde kentin merkezindeki Kolombiya Kongresinin önündeki tarihi Bolivar MeydanÄ±’nda toplandÄ±.

Ülke basÄ±nÄ±ndaki haberlere göre ise Cali ve Manizales kentinde, öÄŸrencilerin bazÄ± yollara kurduÄŸu barikatlardan ötürü ulaÅŸÄ±m geçici olarak durdu.

Kolombiya’daki eÄŸitim grevi, 21 Ekim’e kadar yürüyüÅŸ ve farklÄ± protesto etkinlikleri ile devam edecek. (AA)

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