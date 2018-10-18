Stockholmâ€™de 1986'da dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ä°sveÃ§ BaÅŸbakanÄ± Olof Palmeâ€™nin eÅŸi Lisbet Palme yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°sveç'in Stockholm kentinde 1986'da düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ä°sveç BaÅŸbakanÄ± Olof Palme’nin eÅŸi Lisbet Palme öÄŸle saatlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Palme’nin ailesi, Ä°sveç Haber AjansÄ± TT’ye 87 yaÅŸÄ±ndaki Lisbet Palme’nin hastalÄ±k sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini iletti.

14 Mart 1931'de doÄŸan Palme, çocuk pskiolojisi eÄŸitimi gördü. Bir kaç dönem UNÄ°CEF ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in Çocuk Fonu’nun Ä°sveç ÅŸubelerinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttü. Ä°lerleyen yaÅŸaÄ±na raÄŸmen insan ve çocuk haklarÄ±nÄ± konu alan toplantÄ± ve konferanlara konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lmayÄ± sürdürdü.

UNICEF tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazlÄ± açÄ±klamada Palme’nin "güçlü ve cesur” bir kiÅŸi olduÄŸu ve zor görevleri üstlenmekten kaçÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n odaÄŸÄ±na ihtiyaç sahibi çocuklarÄ± koymasÄ±na ve bu amaçla örgütlediÄŸi ve içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± etkinliklere dikkat çekildi.

Ä°sveç BaÅŸbakanÄ± Stefan Löfven ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot Wallström de ayrÄ± ayrÄ± verdikleri mesajda taziyelerini bildirdi ve ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Palme’nin Mårten, Joakim ve Mattias adlarÄ±nda üç oÄŸlu bulunuyor.

Olof Palme ile 30 yÄ±l evli kalan Lisbet Palme, eÅŸi vurulduÄŸu sÄ±rada yanÄ±nda bulunuyordu. 3 yÄ±l sonra cinayeti gerçekleÅŸtirenin Christer Pettersson adÄ±ndaki bir uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu söyledi. Cinayet suçundan yargÄ±lanan Pettersson bir süre cezaevinde tutulduktan sonra mahkemenin beraatÄ±na karar vermesiyle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Stockholm/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 19:48

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