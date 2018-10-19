Kapısına 3 hilal çizildi, ‘Defolun’ yazıldı

Metehan UD

İzmir

Çiğli Yakakent Mahallesinde eşi ve çocukları ile birlikte yaşayan Sinan Can isimli yurttaşın kapısına Alevi ve Kürt kimliği ile siyasi görüşünden dolayı ‘Defolun’ ve ‘Allahu Ekber’ yazıldı ve 3 hilal logosu çizildi. Tehditlerin devam etmesinden endişe duyan Can gittiği karakoldaki polislerin de ‘Bu topraklarda yaşıyorsun. Kötü bir şey değil bunlar’ dediğini aktardı.

‘MAFYA VARİ TEHDİTLERE MARUZ KALDIM’

Bir buçuk senedir, şimdiki evinde yaşayan inşaat işçisi Can yaşadıklarını Evrensel’e anlattı. Çizimin geçtiğimiz hafta bir gece yarısı yaşandığını dile getiren Can “Büyük ihtimalle biz uykudayken yapılmış. Sabah kapıyı açtığımda böylesi yazı ile karşılaştım. Çevremizde oturanlar genellikle iktidara yakın görüşteki kişiler. Sadece siyasi konular değil, herhangi bir konuda, binayla ilgili bir sorunla ilgili konuştuğumuzda bile Dersimli olmamdan kaynaklı bir takım bir takım mafyavari tehditkar konuşmalara maruz kaldım. Sudan sebeplerden dolayı bile sorun yaşıyorduk. Son olarak seçim döneminde siyaset konuştuğumuzda binaya Türk Bayrağı, 3 hilalli bayrak asacaklarını dile getiriyorlardı. Binanın dış cephe yalıtım işlerini yapan Kürt işçiler için ‘bunlar Kürt vatan haini, bunlara ekmek vermeyeceksiniz’ dedikleri oluyordu. Çoğu zaman tartışmamak için haklısınız deyip geçiştiriyordum” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘BİR YERDEN GÜÇ ALDIKLARI İÇİN RAHATLAR’

Konuyu karakola taşıdığında yaşadıklarına da değinen Can ‘Çizilenleri söylediğimde bana ‘Bu topraklarda yaşıyorsun. Kötü bir şey değil bunlar’ dediler. Yaklaşımlarından dolayı ve şikayetimin sonuçsuz kalacağı için gelip inceleme yapmalarını istemedim. Daha öncesinde bir gece motorum yakıldı ve yangın eve sıçradı. Bundan dolayı bile beni suçladılar. Yangın olayında bile üzerini örttükleri için bir çözüm bulacaklarını düşünmüyorum. Ondan dolayı konunun basına yansımasını istedim. Savcının tedbir aldığı kadın bile ölüyor. Ben sesimi bu şekilde duyurabilirim. Bilinmesini istiyorum. Bir yerlerden güç aldıkları için bu kadar rahatlar. Eşim ve çocuklarım sürekli sokakta. Ailem açısından tedirginim. Ben yokken zarar verebilir, gerek psikolojik gerek fiziksel olarak. Benim kimseyle bir sorunum ve hasmım yoktur. Kardeşçe yaşamak dışında bir düşüncem yok.”