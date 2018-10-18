TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ±ndan 3 bakana 'samimiyetsizlik' suÃ§lamasÄ±

TÃ¼rk-Ä°ÅŸÂ BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay 3 bakana 'samimiyetsizlik' suÃ§lamasÄ±nda bulundu.

Türk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, sendikacÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bakanlarÄ±n adÄ±nÄ± tek tek sayarak teÅŸekkür amaçlÄ± bir konuÅŸma yaptÄ±. Atalay, bazÄ± bakanlarÄ±n ismini ise telaffuz etmedi, Bunun sebebini “OnlarÄ±n samimiyetinden ÅŸüphem oldu, onun için adlarÄ±nÄ± aÄŸzÄ±ma almÄ±yorum” diyerek açÄ±kladÄ±. Atalay’Ä±n saymadÄ±ÄŸÄ± bakanlar arasÄ±nda Ömer Dinçer, Ahmet Erdem ve Julide SarÄ±eroÄŸlu yer aldÄ±.

Türkiye Emekliler DerneÄŸi 22. OlaÄŸan Genel Kuruluna katÄ±lan Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada 1600 liranÄ±n altÄ±nda maaÅŸ alan 2 milyonun üzerinde emekli olduÄŸuna dikkat çekti. Atalay, emeklilerin koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸmesi için hazÄ±rlanan projelerin sendikalarÄ±n önüne getirilmesi gerektiÄŸini anlattÄ±.

Atalay konuÅŸmasÄ±nÄ±n son bölümünde kendi sendikacÄ±lÄ±k hayatÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bakanlara teÅŸekkür amaçlÄ± konuÅŸma yaparken bazÄ± bakanlarÄ±n adÄ±nÄ± özellikle aÄŸzÄ±na almamasÄ± dikkat çekti. Atalay, “Burada saymadÄ±ÄŸÄ±m bir iki bakan da var. OnlarÄ±n samimiyetinden ÅŸüphem oldu, onun için adlarÄ±nÄ± aÄŸzÄ±ma almÄ±yorum. Ä°stediÄŸiniz partiye oy verin, istediÄŸiniz takÄ±mÄ± tutun ama dayatmaya boyun eÄŸmeyelim” dedi.

Atalay’Ä±n saymadÄ±ÄŸÄ± bakanlar arasÄ±nda Ömer Dinçer, Ahmet Erdem ve Julide SarÄ±eroÄŸlu yer aldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net