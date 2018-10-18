'MÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±, Ã¶ÄŸrencisini kemerle darbetti' iddiasÄ±

Pamukkale'deki bir ortaokulda gÃ¶revli mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n bir Ã¶ÄŸrencisini kemerle darbettiÄŸi iddia edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ortaokulda 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi K.K.'nin (14) müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan darbedildiÄŸi iddia edildi. Müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± suçlamayÄ± kabul etmezken Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü idari soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

'KEMERÄ° BOYNUNA DOLAYIP BAÅžINI DUVARA VURDU'

Olay, FesleÄŸen Mahallesi'ndeki bir ortaokulda geçtiÄŸimiz salÄ± günü meydana geldi. Ä°ddiaya göre, 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi K.K., koridorda bir grup arkadaÅŸlarÄ±yla kaÄŸÄ±ttan yaptÄ±klarÄ± topla oynayÄ±p ellerindeki kemerle birbirlerine vurdu. O anlarÄ± gören nöbetçi öÄŸretmen, çocuklardan K.K. ile arkadaÅŸÄ± S.K.'yi müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± A.Y.'nin odasÄ±na götürdü. Müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± A.Y., iddiaya göre, iki çocuktan K.K.'nin elindeki kemeri alÄ±p, öÄŸrencinin boynuna doladÄ±. A.Y. ardÄ±ndan çocuÄŸun baÅŸÄ±nÄ± bir kez duvara vurdu.

DARP RAPORU ALINDI

Okuldan sonra K.K., durumu annesi Hamiyet K.'ye anlattÄ±. Hamiyet K. de okula gidip yöneticilerle görüÅŸtü. Daha sonra çocuÄŸunu da yanÄ±na alarak polise giden Hamiyet K., müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±ndan ÅŸikayetçi oldu. OÄŸluna darp raporu da alan Hamiyet K., çocuÄŸunun boynu ve ensesinin tahriÅŸ olduÄŸunun raporla belirlendiÄŸini kaydetti.

MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M MÜDÜRLÜÄžÜ SORUÅžTURMA BAÅžLATTI

Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Çocuk Åžube MüdürlüÄŸü, öÄŸrenciler K.K. ve S.K.'nin ifadelerine baÅŸvurdu. Polis ardÄ±ndan okulda inceleme yaptÄ±, güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ± da izledi. Kamera kayÄ±tlarÄ±nda, çocuklarÄ±n koridorda oynarken ellerindeki kemerlerle birbirlerine vurduklarÄ± görüntülerin yer aldÄ±ÄŸÄ±, ancak müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n odasÄ±nda herhangi bir görüntünün bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, konuyla ilgili idari soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Öte yandan, müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± A.Y.'nin bir okul gezisi kapsamÄ±nda il dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi.

'BANA 'EÅžEK LAFTAN ANLAMIYORSA KÖTEKTEN ANLAR' DEDÄ°'

Müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n kendisini darbettiÄŸini iddia eden öÄŸrenci K.K., "A.Y., odasÄ±nda ensemize kalÄ±n bir kaÄŸÄ±tla vurdu. Daha sonra kemeri boynuma dolayÄ±p, baÅŸÄ±mÄ± duvara vurdu, saçÄ±mÄ± çekti. Kemeri yukarÄ± doÄŸru çekip, omzuma attÄ±. Boynumda ve ensemde kemerden dolayÄ± yaralanma oldu" dedi.

Anne Hamiyet K. ise oÄŸlunun olaydan dolayÄ± psikolojisinin bozulduÄŸunu ve korku yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Olayla ilgili görüÅŸmek için okula gittim. A.Y., beni ters bir tavÄ±rla odasÄ±ndan göndermek istedi. Çocuk ne yaparsa yapsÄ±n, bir eÄŸitimcinin bunu yapmamasÄ± gerektiÄŸini söyledim. Bana 'EÅŸek laftan anlamÄ±yorsa kötekten anlar' dedi. Ben de oÄŸlumu alÄ±p, polise gittim, darp raporu aldÄ±m, ÅŸikayetçi oldum" diye konuÅŸtu.

Öte yandan, müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± A.Y.'nin de çocuÄŸun annesi Hamiyet K.'den kendisine hakaret ettiÄŸi gerekçisiyle ÅŸikayetçi olduÄŸu, ayrÄ±ca suçlamayÄ± kabul etmediÄŸi, K.K.'yi ya da baÅŸka bir öÄŸrenciyi dövmediÄŸini söylediÄŸi öÄŸrenildi. (Denizli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 18:45

www.evrensel.net