ABD Temsilciler Meclisiâ€™ne Riyadâ€™a silah satÄ±lmamasÄ± tasarÄ±sÄ± sunuldu

ABD Temsilciler Meclisiâ€™nde, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ± nedeniyle Suudi Arabistanâ€™a tÃ¼m silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve yardÄ±mlarÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± sunuldu.

ABD Temsilciler Meclisi’nde, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± nedeniyle Suudi Arabistan’a tüm silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve yardÄ±mlarÄ±n durdurulmasÄ± için yasa tasarÄ±sÄ± sunuldu.

ABD’de Temsilciler Meclisi Massachussets eyaleti vekili Jim McGovern, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± nedeniyle Suudi Arabistan’a tüm silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve yardÄ±mlarÄ±n durdurulmasÄ± için meclise yasa tasarÄ±sÄ± sunduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Demokrat Partili vekil, Temsilciler Meclisine resmen sunduÄŸu yasa tasarÄ±sÄ±yla ilgili açÄ±klamasÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±.

AKSÄ° KANITLANINCAYA KADAR DURDURULSUN

McGovern, açÄ±klamasÄ±nda, “Bakan Pompeo, Suudi Arabistan Hükümetinin ‘Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ortadan kaybolmasÄ± veya öldürülmesine iliÅŸkin emir veya direktif vermediÄŸini’ tescil edene kadar Suudi Arabistan’a tüm askeri yardÄ±m ve satÄ±ÅŸlarÄ±n yasaklanmasÄ± için Temsilciler Meclisine yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± resmen sundum” ifadelerini kullandÄ±.

Temsilciler Meclisi, tasarÄ±nÄ±n içeriÄŸini henüz kamuoyu ile paylaÅŸmazken, tasarÄ±ya ÅŸu ana kadar 6 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi temsilcinin de destek verdiÄŸi belirtildi.

DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesine sunulan tasarÄ±nÄ±n hem komitede hem de mecliste oylanÄ±p kabul edilebilmesi için çoÄŸunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteÄŸini de almasÄ± gerekiyor.

ABD Donald Trump, Suudi Arabistan’la askeri anlaÅŸmalarÄ±n bozulmamasÄ± gerektiÄŸini savunuyordu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 18:37

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