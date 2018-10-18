GÃ¶revden alÄ±nan muhtarlar hakkÄ±nda soruÅŸturma bile yok

GÃ¶revden alÄ±nan 259 muhtara tebligatlar ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±. GÃ¶revden almalar ise HDP'nin Ã¶nde olduÄŸu mahallelerde. Muhtarlar tepkili.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n muhtarlara yönelik açÄ±klamasÄ±ndan sonra görevden alÄ±nan 259 muhtara tebligatlar ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Muhtarlar hakkÄ±nda tek bir soruÅŸturma ve yargÄ± kararÄ± olmamasÄ±na görevden alÄ±nmasÄ±na tepkili. HalkÄ±n bu durumu kabul etmediÄŸi ifade eden muhtarlar, adaletin bir gün yerini bulacaÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n sandÄ±kta cevap vereceÄŸini söyledi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 15 Ekim tarihinde, 103’ü köy, 156’sÄ± mahalle muhtarÄ± olmak üzere toplam 259 muhtarÄ± görevden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. “Devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara üyeliÄŸi, mensubiyeti, iltisakÄ± veya irtibatÄ± bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen” gerekçesiyle gerçekleÅŸen uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ±n ise Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararÄ± doÄŸrultusunda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

“259 muhtar adli ve/veya idari iÅŸlemlerin tekemmülü ve halihazÄ±rda yürütmekte olduklarÄ± görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarÄ±nda nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarÄ±nÄ±n doÄŸurabileceÄŸi telafisi imkansÄ±z sonuçlar dikkate alÄ±narak geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denilen açÄ±klamada, görevden alÄ±nan muhtarlarÄ±n isimleri ise açÄ±klanmadÄ±.

MA’nÄ±n derlediÄŸi haberlere göre, karar muhtarlara tebliÄŸ edilmeye baÅŸladÄ±. Görevden alÄ±nan 259 muhtarÄ±n hangi illerde olduÄŸuna dair tespit edilebilen yerler ÅŸunlar: AÄŸrÄ±’da 50, Mardin’in ilçeleri Nusaybin’de 10, KÄ±zÄ±ltepe’de 9, Ömerli’de 1, Dargeçit’de 4, MazÄ±daÄŸÄ±’nda 1, Derik’te 9, Savur’da 5, DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesinde 15, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 33, Van’Ä±n BaÅŸkale ilçesinde 13 ve ilçelerde 3.

MAHALLELERDE HDP ÖNDE

Van’da muhtarlarÄ± görevinden alÄ±nan Süphan Mahallesi’nde son seçimlerde AKP bin 500, HDP 7 bin oy, Åžabaniye Mahallesi’nde AKP 3 bin 200, HDP 6 bin 100 oy, HacÄ±bekir Mahallesi’nde AKP bin, HDP 7 bin 500 oy, Esentepe Mahallesi’nde ise AKP bin 300, HDP ise bin 500 oy almÄ±ÅŸtÄ±.

Konuya dair muhtarlar, MA’dan Ahmet Kanbal ve Adnan Bilen’e konuÅŸtu.

‘ATAMA Ä°LE DEÄžÄ°L SEÇÄ°MLE GELDÄ°K’

Görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lanlar arasÄ±nda bulunan KÄ±zÄ±ltepe’nin Berçem Mahallesi MuhtarÄ± Mahsum Aslan, uzaklaÅŸtÄ±rmaya gerekçe olarak elle tutulur herhangi bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Ä°ncir kabuÄŸunu dolduracak kadar bir ÅŸey yok” dedi. “Teröre destek” gibi açÄ±klamalara katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Aslan, atama ile deÄŸil seçimle iÅŸ baÅŸÄ±na geldiklerini vurguladÄ±.

‘SEÇÄ°MLER ÖNCESÄ° BÄ°R OPERASYON’

Derik’e baÄŸlÄ± PÄ±narcÄ±k (Fitin) Köyü MuhtarÄ± Sedat Mercan da, sadece “ÅŸüphe” üzerine görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±n kendilerine aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Mercan, somut herhangi bir gerekçe gösterilmediÄŸini, haklarÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ bir yargÄ± kararÄ± da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “HaksÄ±zlÄ±k yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Herhangi bir yargÄ± kararÄ± olmadan böyle görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmayÄ± doÄŸru bulmuyoruz. Seçimler öncesi bir operasyon olduÄŸu yönünde yorumlar yapÄ±lÄ±yor. Biz de aynÄ± fikirdeyiz” ÅŸeklinde kararÄ± yorumladÄ±.

‘SUÇLAMALARI KABUL ETMÄ°YORUZ’

Edremit ilçesine baÄŸlÄ± Åžabaniye Mahallesi’nin 10 yÄ±llÄ±k muhtarÄ± Çetin Bilir, muhtarlÄ±ÄŸÄ±n demokrasinin halka en yakÄ±n ayaÄŸÄ± olduÄŸunu belirterek, halk tarafÄ±ndan demokratik bir ÅŸekilde seçilen insanlarÄ±n görevlerinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi. Bilir, “Bizler halk tarafÄ±ndan demokratik bir seçimle bu göreve gelen ve 24 saat esasÄ±na göre halka hizmet eden insanlarÄ±z. 10 yÄ±llÄ±k görevim boyunca hiçbir soruÅŸturma geçirmememe raÄŸmen bugün görevimden alÄ±ndÄ±m. HakkÄ±mda hiçbir soruÅŸturma olmadan görevimizden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±za iliÅŸkin bir yazÄ± geldi. HakkÄ±mÄ±zda ifade edilen suçlamalarÄ±n hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu suçlamalar hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r.” dedi.

‘MUHTARLARIMIZ SEÇÄ°MLE GELMÄ°ÅžTÄ°R’

UzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan KÄ±zÄ±ltepe Muhtarlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hatip Åžeran da, nihai karardan sonra muhtarlarÄ±n göreve iade edilmelerini beklediklerini belirtti. Åžeran, “MuhtarlarÄ±mÄ±z hepsi seçimle gelmiÅŸ muhtarlardÄ±r. Ancak bu görevden uzaklaÅŸtÄ±rma bir sonraki seçimde aday olmalarÄ± önünde engel deÄŸildir. Tekrar aday olur, seçilebilirler. SoruÅŸturmanÄ±n sonucunu bekleyeceÄŸiz. Biz muhtarlarÄ±mÄ±zÄ±n bu konuda maÄŸdur olmamalarÄ±nÄ± umuyoruz” diye konuÅŸtu.

‘HALK TEPKÄ°YÄ° SANDIKTA VERECEKTÄ°R’

Edremit Ä°lçesi Esentepe (KiracÄ±lar TOKÄ°) Mahalle MuhtarÄ± Ahmet Nanto ise, 4,5 yÄ±llÄ±k muhtar olduÄŸunu belirterek, “Bu ülkede demokrasi mutlaka kazanacaktÄ±r. Bunun baÅŸka da yolu yoktur. Adalet bir gün mutlaka yerine bulacak ve bu hatalar artÄ±k tekrarlanmayacaktÄ±r. HalkÄ±mÄ±z bu ve bundan önceki görevden alÄ±nmalarla ilgili kararlara tepkili olduÄŸunu çok iyi biliyoruz.”

Süphan Mahalle MuhtarÄ± Ayhan Komi de, biran önce bu yanlÄ±ÅŸtan dönülmesi gerektiÄŸini ifade etti. HalkÄ±n oylarÄ±yla seçildiÄŸini hatÄ±rlatan Komi, “Görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günden beri mahalleliler arÄ±yor ve bu kararÄ± kabul etmediklerini söylüyorlar. Hatta birçok kiÅŸi, ‘5 ay kaldÄ± seni tekrar seçeceÄŸiz’ diyor. Halk asla seçilen insanlarÄ±n görevden alÄ±nmasÄ±nÄ± hazmetmez ve buna tepkisini ortaya koyar. Bu kentin seçilen belediye baÅŸkanlarÄ±, meclis üyeleri, muhtarlarÄ± görevinden alÄ±nÄ±yor. Ä°nsanlar elbette bu durumu içine sindiremez. Halk günü geldiÄŸi zaman tüm bu yaÅŸananlara gereken tepkiyi elbette sandÄ±kta verecektir” diye konuÅŸtu.

ÖZSÖKMENLER: BUGÜNDEN Ä°TÄ°BAREN TEDBÄ°RLERÄ°MÄ°ZÄ° OLUÅžTURACAÄžIZ

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yurdusev Özsökmenler 259 muhtarÄ±n “terörle iltisakÄ±” olduÄŸu gerekçesiyle görevden alÄ±nmasÄ±nÄ± Mezopotamya AjansÄ±’ndan (MA) Diren Yurtsever’e deÄŸerlendirdi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun 259 muhtarÄ± görevden almasÄ±nÄ±n nedenini “tek adam” rejimiyle açÄ±klayan Özsökmenler, “CumhurbaÅŸkanÄ± muhtarlarÄ± sÄ±k sÄ±k Sarayda toplayarak onlara konuÅŸma yapÄ±yor. Daha sonra da muhtarlara önemli ölçüde danÄ±ÅŸmanlarÄ± ve kendisi de tek tek görüÅŸüyorlardÄ±. Bunun amacÄ± ÅŸuydu; kendi tek adam iktidarÄ±nÄ± toplumun hücrelerine kadar götürecek temsilciler bulmak ve muhtarlarÄ± SarayÄ±n adamÄ± haline getirmek. Bu politikaya özellikle bölgede yurtsever, demokrat, gerçekten halka saygÄ±lÄ± olan muhtarlar çok da katÄ±lmadÄ±. Bunun üzerine 259 muhtar görevden alÄ±ndÄ±” deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

‘YÜKSEKOVA’DA 58 MUHTARIN 33’Ü GÖREVDEN ALINDI’

Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n “kayyÄ±m atarÄ±z” açÄ±klamalarÄ±yla tehdit edilmesi gibi muhtarlarÄ±n da tehdit edildiÄŸini belirten Özsökmenler, “Gever’de (Yüksekova) köyleriyle beraber 58 tane muhtar var. Bunlardan 33’ü görevden alÄ±nmÄ±ÅŸ. Van’Ä±n BaÅŸkale ilçesinde 13’ü görevden alÄ±nmÄ±ÅŸ. Ä°htiyar heyetleri ile birlikte görevden alÄ±nmÄ±ÅŸ. Batman’da bizim en çok oy aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir bölgede muhtarlar görevden alÄ±nmÄ±ÅŸ. Bunun gibi somut örnekler var elimizde. Halka hizmet edecek devrimci, demokrat, namuslu muhtar adaylarÄ± ortaya çÄ±kmasÄ±n istiyorlar. Kendilerine benzettikleri, Sarayda istedikleri gibi baÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±, yönlendirdikleri muhtarlar olsun istiyorlar” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

OY PUSULASI SORUNU

Özsökmenler, deÄŸerlendirmesini ÅŸu sözlerle sürdürdü: “Seçimlerde oy pusulalarÄ±nÄ± muhtarlar daÄŸÄ±tÄ±r. Bu oy pusulalarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± kritik bir konudur. Seçmen listeleri yine muhtarlÄ±klarda asÄ±lÄ±r. Ve burada gidip vatandaÅŸ isminin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakar. Ä°tirazÄ±nÄ± yapar. Seçmen listeleri asÄ±lacak mÄ±, seçmen kaÄŸÄ±tlarÄ± vatandaÅŸa zamanÄ±nda ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak mÄ±? Biz bunu dikkatle takip edeceÄŸiz. Çünkü 2004 seçimlerinde örneÄŸin Amed’de oy pusulalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Ve bütün evleri dolaÅŸarak biz vatandaÅŸÄ±n hangi sandÄ±kta oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± tespit ettik. Åžimdi bu oy pusulalarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bir durumda ÅŸöyle bir tehlike çÄ±kacak önümüze: VatandaÅŸ hangi sandÄ±kta oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± bilemeyecek ve bir kargaÅŸa yaÅŸanacak. O yüzden hem YSK’yÄ± bu konuda uyaracaÄŸÄ±z hem de bu oy pusulalarÄ±nÄ±n düzenli bir ÅŸekilde daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± takip edeceÄŸiz. Çünkü seçim döneminde muhtarlarÄ±n en kritik görevlerinden biri buydu” dedi.

Özsökmenler, bu konuda yurttaÅŸlarÄ±n da duyarlÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek, “Görülüyor ki AKP hem muhtarlarÄ±, belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± tehditle halkÄ±n seçimlerde aday olmalarÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor hem de çeÅŸitli oyunlarla, seçime doÄŸrudan hile bulaÅŸtÄ±rmanÄ±n aracÄ± olan sandÄ±k listelerinin asÄ±lmasÄ± ve seçmen kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±na da etkide bulunmak istiyor. Bu hilelerin hepsini boÅŸa çÄ±karmak için biz halkÄ±mÄ±zla birlikte çaba göstereceÄŸiz, ona göre karÅŸÄ± tedbirlerimizi bugünden oluÅŸturacaÄŸÄ±z” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

259 muhtar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 18:20

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