TÃ¼ketici Dernekleri Federasyonu: Åžirketler deÄŸil tÃ¼ketici korunmalÄ±

TÃ¼ketici Dernekleri Federasyonu: 'DoÄŸal Gaz PiyasasÄ± DaÄŸÄ±tÄ±m Ve MÃ¼ÅŸteri Hizmetleri YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸikliÄŸi'ne iliÅŸkin dava aÃ§tÄ±k.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumunca DoÄŸal Gaz PiyasasÄ± DaÄŸÄ±tÄ±m Ve MüÅŸteri Hizmetleri YönetmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, ‘ön ödemeli sayaç kullanan’ yüz binlerce abonenin maÄŸdur edildiÄŸini duyurdu. TL ile yükleme yapmaya mecbur bÄ±rakÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±n devamlÄ± zamlÄ± ödeme yapmak durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Daha önce kontör yükleyerek ne kadar gaz satÄ±n aldÄ±klarÄ± belli olan abonelerin, yeni yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸiyle aylar önce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± doÄŸalgaz miktarÄ±nÄ± bundan sonra bilemeyeceÄŸini belirten TÜDEF Genel BaÅŸkanÄ± Aziz Koçal, “Yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸiyle doÄŸalgaz fiyatÄ± her deÄŸiÅŸtiÄŸinde zamdan etkilenecek ‘ön ödemeli sayaç’ kullanan tüketicilerin parasÄ± pul olacaktÄ±r. Getirilen uygulama sosyal devlet ilkesine ve tüketici haklarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r” vurgusu yaptÄ±.

ANKARA’DA 900 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°

YapÄ±lan yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸinin sadece Ankara’da 900 bin tüketiciyi ilgilendirdiÄŸine dikkat çeken BaÅŸkan Koçal, “EPDK, yeni düzenlemeyi yaparken asli görevi olan tüketicinin korunmasÄ±nÄ± göz ardÄ± etmiÅŸ ve sadece daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerini gözetmiÅŸtir” dedi.

Tüketicinin KorunmasÄ± hakkÄ±nda Kanunun amaç maddesinde “tüketicinin temel gereksinimlerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± ve ekonomik çÄ±karlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±” haklarÄ±ndan söz edildiÄŸini belirten Koçal, “Güçlü ekonomik gruplara karÅŸÄ± güçsüz durumda olan tüketici her hal ve ÅŸartta korunmalÄ±dÄ±r. Bunu Da Yapacak Olan Devlettir. Ancak uygulamada her tür düzenleme tüketici aleyhine yapÄ±lmakta, kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸirketler tüketici haklarÄ±nÄ± hiçe saymaktadÄ±rlar” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MAHKEME YÜRÜTMEYÄ° DURDURSUN

Tüketici Dernekleri Federasyonu olarak, DanÄ±ÅŸtay’a 13 Hukuk dairesi nezdinde Enerji “DoÄŸal Gaz PiyasasÄ± DaÄŸÄ±tÄ±m Ve MüÅŸteri Hizmetleri YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸikliÄŸi”ne iliÅŸkin dava açtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen BaÅŸkan Aziz Koçal sürece iliÅŸkin ÅŸu bilgiyi paylaÅŸtÄ±; “Öncelikle yürütmenin durdurulmasÄ± kararÄ± verilmesini, bilahare yapÄ±lacak inceleme sonucunda tüketici haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olan yönetmeliÄŸin iptal edilmesine karar verilmesini talep etmiÅŸ bulunmaktayÄ±z." (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 17:28

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