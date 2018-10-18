HDP'li DoÄŸan ErbaÅŸ ve KasÄ±m Oba tahliye edildi

HDP Ä°stanbul eski Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 12 siyasetÃ§inin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada DoErbaÅŸ ve KasÄ±m Oba tahliye edildi.

HDP Ä°stanbul eski Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ve KasÄ±m Oba'nÄ±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 siyasetçinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 7'nci duruÅŸmasÄ± görüldü. DuruÅŸmada ErbaÅŸ ve Oba tahliye edildi.

ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul 14'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya "Örgüt propagandasÄ±" ve "Örgüt üyeliÄŸi" iddiasÄ±yla yargÄ±lanan tutuklu siyasetçiler DoÄŸan ErbaÅŸ ve KasÄ±m Oba ile tutuksuz yargÄ±lanan siyasetçiler katÄ±ldÄ±. Özgürlükçü Hukukçular DerneÄŸinden (ÖHP) avukatlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmayÄ± tutuklu siyasetçilerin aileleri ile HDP Ä°stanbul il ve ilçe yöneticileri izledi.

'TUTUKLULUK Ä°NFAZA DÖNÜÅžTÜ'

DuruÅŸmada ilk olarak söz alan ErbaÅŸ, her duruÅŸma nerdeyse bir heyetin deÄŸiÅŸtiÄŸini dile getirerek, heyet deÄŸiÅŸikliÄŸiyle dosyalarÄ±nÄ±n iyi incelenmediÄŸini kanÄ±sÄ±nÄ± kendilerinde oluÅŸturduÄŸunu söyledi. 22 aydÄ±r tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlatan ErbaÅŸ, tutukluluÄŸunun infaza dönüÅŸtüÄŸünü belirterek tahliyesini talep etti. Bir siyasi partinin eÅŸbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu belirten ErbaÅŸ, "Biz muhalif bir parti olarak, kimi güncel geliÅŸmelere dair düÅŸüncelerimizi sunduk. Bu siyasi bir partinin varlÄ±k nedenidir. EleÅŸtiride bulunmak tüm toplumu geliÅŸtiren bir ÅŸeydir " dedi. ArdÄ±ndan söz alan tutuklu KasÄ±m Oba da, tahliye talebinde bulundu.

Avukat Banu Güveren, HDP Ä°stanbul il binasÄ±na yönelik baskÄ±n ve aramanÄ±n hukuksuz bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, arama tutanaÄŸÄ±nda imzasÄ± bulunan görevli polislerin mahkeme heyeti tarafÄ±ndan dinlenilmesini istedi. Güveren, müvekkilleri hakkÄ±nda tahliye talebinde bulundu.

Avukat Sinan Zincir de, müvekkillerinin her duruÅŸma "kaçma ÅŸüphesi" gerekçesi ile tahliye edilmediÄŸini ifade ederek, "Operasyonu günü polisler evine gitmeden kendisi il binasÄ±na geliyor. HakkÄ±nda arama kararÄ± olduÄŸunu biliyor. Buna raÄŸmen gelmesi kaçma ÅŸüphesi olarak mÄ± algÄ±lanÄ±yor. Kaçmak isteyen birisi neden eÅŸ baÅŸkanÄ± olduÄŸu il binasÄ±na gelsin?" diye sordu. DavanÄ±n siyasi olduÄŸunu dile getiren Zincir, HDP Ä°stanbul il binasÄ±nda yapÄ±lan aramanÄ±n hukuksuz ve CMK'ye aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Zincir, dosyada delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tutukluluÄŸun amacÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve infaza dönüÅŸtüÄŸünü vurgulayarak, tahliye talebinde bulundu.

'SÖZLÜ SAVUNMA Ä°HLAL EDÄ°LÄ°YOR'

Avukat Baran DoÄŸan ise, mütalaanÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade ederek, delillerin mahkeme huzurunda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. DoÄŸan, Türkiye'de sözlü savunma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini belirterek, bunun nedeninin mahkeme heyetlerinin sürekli deÄŸiÅŸmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

DuruÅŸma savcÄ±sÄ± da, ÅŸu an için verdikleri esas hakkÄ±nda ki mütalaayÄ± tekrar ettiklerini, sonraki duruÅŸmalarda deÄŸiÅŸtirip, deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini deÄŸerlendireceÄŸini söyledi.

Mahkeme heyeti verdiÄŸi aranÄ±n ardÄ±ndan ErbaÅŸ ve Oba'nÄ±n tahliyesine karar vererek bir sonraki duruÅŸmayÄ± 14 MayÄ±s 2019 tarihine erteledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 17:13

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