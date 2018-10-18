TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ±: Asgari Ã¼cret gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ne alÄ±nsÄ±n

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay, enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen asgari Ã¼crete dikkat Ã§ekerek; asgari Ã¼cret gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã¶ne Ã§ekilmesini istedi.

Türkiye Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (Türk-Ä°ÅŸ) Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, aralÄ±k ayÄ±ndaki asgari ücret görüÅŸmelerinin öne alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyeceklerini belirterek, “Yönetmelik mi deÄŸiÅŸtireceÄŸiz, yasaya bir madde mi koyacaÄŸÄ±z... Çünkü asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadÄ±. 2 bin lira rakamÄ±, aralÄ±k ayÄ±na kadar. AralÄ±k ayÄ±ndaki hükümetle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmelerle 2 bin liranÄ±n üzerinden olsun” dedi.

Afyon’da düzenlenen Bursa, Ä°stanbul ve Ä°zmir bölgeleri ÅŸube baÅŸkanlarÄ± ve il temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan Atalay, önümüzdeki hafta yönetim kuruluyla birlikte Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'na müracaat ederek, aralÄ±k ayÄ±ndaki asgari ücret görüÅŸmelerinin öne alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyeceklerini kaydetti.

Atalay, “Yönetmelik mi deÄŸiÅŸtireceÄŸiz, yasaya bir madde mi koyacaÄŸÄ±z... Çünkü asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadÄ±. Önümüzdeki hafta baÅŸÄ±nda randevumuza gideceÄŸiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuÅŸup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamÄ±, aralÄ±k ayÄ±na kadar. AralÄ±k ayÄ±ndaki hükümetle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmelerle 2 bin liranÄ±n üzerinden olsun. Ama aralÄ±k ayÄ±ndaki görüÅŸmelere kadar ki talep bu. Geçen ziyaretimize DÄ°SK baÅŸkanÄ± ve heyeti geldi. Sonra yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, “2 bin liralÄ±k rakamÄ± makul, katÄ±lÄ±yoruz ve destek veriyoruz, dediler. Onlara da teÅŸekkür ediyoruz” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 17:12

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