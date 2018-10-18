Adalet NÃ¶beti'nde 75. hafta: Adalet kolay kazanÄ±lmÄ±yor

AvukatlarÄ±n tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± Adalet NÃ¶beti, 75â€™inci haftasÄ±nda devam etti.Â

Adalet Nöbeti eylemine geçtiÄŸimiz haftalarda tahliye edilen avukatlar Özlem GümüÅŸtaÅŸ ile Sezin Uçar katÄ±ldÄ±. Birlikte mücadelenin önemine dikkat çeken avukatlar, “Adalet mücadelesi kolay kazanÄ±lmÄ±yor” dedi.

AvukatlarÄ±n tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± Adalet Nöbeti, 75’inci haftasÄ±nda devam etti.

ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul Adliyesi’nin Atrium alanÄ±nda bulunan Themis Heykeli önünde bir nöbet tutan avukatlar daha sonra dÄ±ÅŸarÄ±da açÄ±klama yaptÄ±. “Herkes için adalet” pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyleme HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°stanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu destek verdi.

Bu hafta ilk olarak CHP eski Milletvekili Süleyman Çelebi konuÅŸtu. Türkiye’nin çok sorunu olduÄŸunu ve bu sorunlardan birincisinin ise hukuksuzluk ve adaletsizlik olduÄŸunu dile getiren Çelebi, “Çifte standartlÄ± bir hukuk sistemi var. Bu ülkede aÄŸzÄ±nÄ± açanÄ±n tehdit altÄ±nda olduÄŸu bir süreç yaÅŸÄ±yoruz” dedi.

‘AVUKATLAR MÜCADELEYÄ° KUÅžANIR’

Bir yÄ±llÄ±k tutukluluk ardÄ±ndan geçen hafta tahliye edilen Avukat Özlem GümüÅŸtaÅŸ da, 12 yÄ±ldÄ±r avukatlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Avukatlar aslÄ±nda mahkeme salonlarÄ±nda savunma kadar mücadeleyi de kuÅŸanÄ±rlar. Bir yÄ±llÄ±k tutukluluÄŸum adalete eriÅŸmenin cesaretiydi. Bu ülkenin bu cesarete ihtiyacÄ± var. Bütün her yer kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sözümüzü söylemek çok önemlidir” diye konuÅŸtu.

‘ADALET KOLAY KAZANILMIYOR’

GümüÅŸtaÅŸ ile birlikte tahliye edilen Avukat Sezin Uçar ise, tutukluluklarÄ± sÄ±rasÄ±nda kendilerine destek veren meslektaÅŸlarÄ±na teÅŸekkür etti.

Uçar, ”75 hafta önce burada adalet nöbetine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gün yine darp edildik, tutuklandÄ±k. Adalet mücadelesi kolay kazanÄ±lmÄ±yor. ArtÄ±k hep birlikte olacaÄŸÄ±z” ifadesinde bulundu. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 17:01

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