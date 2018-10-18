Hatun TuÄŸluk davasÄ±: SanÄ±klar duruÅŸmada selfie Ã§ekti

Hatun TuÄŸlukâ€™un cenazesine saldÄ±ranlarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada sanÄ±klarÄ±n duruÅŸma salonundaki rahat tavÄ±rlarÄ± dikkat Ã§ekti.

Hatun TuÄŸluk’un cenazesine saldÄ±ranlarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 27 KasÄ±m’a ertelendi. SanÄ±k Murat Alp, “Bize terörist gömülüyor’ deyince tepkimiz ona oldu” diye kendini savunurken, bu bilgiyi kendilerine kimin verdiÄŸini söylemedi.

Hatun TuÄŸluk’un cenazesine 14 Eylül 2017 tarihinde, Ankara’nÄ±n Ä°ncek semtindeki mezarlÄ±kta defin töreni sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± düzenleyen sanÄ±klarÄ±n 7’nci duruÅŸmasÄ± GölbaÅŸÄ± 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme salonunda saldÄ±rgan 19 sanÄ±k ve avukatlarÄ± ile müÅŸteki avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu.

SELFÄ°E ÇEKTÄ°LER

Salondaki rahat hareketleriyle dikkat çeken sanÄ±klar, duruÅŸmasÄ± öncesi mahkeme salonu içinde selfie çekti. DuruÅŸmada mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ± beklerken sanÄ±klardan biri, “Kendimi bomba gibi hissediyorum. Her ÅŸey güzel olacak. Pimi çekilmiÅŸ bir bomba gibi hazÄ±rÄ±m” ÅŸeklinde polisle diyaloga girdi.

Kimlik tespiti ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ± duruÅŸmaya gelen bilgi ve belgeleri okudu. TRT’den istenen videolarÄ± çözümleme talebine cevap verildiÄŸi, dosyaya CD ve fotoÄŸraflarÄ±n getirildiÄŸi; ancak karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmanÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MüÅŸteki tanÄ±klarÄ± dinlendikten sonra söz alan sanÄ±klar savunma yaptÄ±. SanÄ±k Murat Alp, “Bize ‘terörist gömülüyor’ deyince tepkimiz ona oldu. Sadece ‘terör deyince’ ona tepki gösterdik” dedi. MüÅŸteki avukatlarÄ± sanÄ±ÄŸa “Terörist gömüleceÄŸini sana kim söyledi” sorularÄ±nÄ± yöneltti. SanÄ±k Alp, susma hakkÄ±nÄ± kullanarak, cevaplamak istemediÄŸini belirtti.

‘BÄ°Z DE TANIÄžIZ’

ArdÄ±ndan söz alan müÅŸteki avukatÄ± AliÅŸan Åžahin, “Bu saldÄ±rÄ± topyekun bir saldÄ±rÄ±ydÄ±. Bizler de oradaydÄ±k. Bizler bu olayÄ±n tanÄ±ÄŸÄ±yÄ±z. Bizlerin de tanÄ±k olarak dinlenmesini istiyoruz. Ä°lk duruÅŸmada tanÄ±klÄ±k yapan bir kiÅŸi vardÄ±. Onlar beyaz bir jeep ile 5-6 kiÅŸi geldiler. Aysel TuÄŸluk’u koruyan Jandarma KomutanÄ±’na da hakaret etti. BeyanlarÄ±mÄ±n tutanaklara geçmesini istiyorum. Bu kiÅŸi hakkÄ±nda mahkemeniz tarafÄ±ndan suç duyurusunda bulunulmasÄ±nÄ± ve sanÄ±k olarak yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

DURUÅžMA ERTELENDÄ°

Mahkeme baÅŸkanÄ±, bilirkiÅŸilere dosyanÄ±n yeniden tevdii ile celse arasÄ±nda gelen fotoÄŸraflarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± olarak inceleme yapÄ±larak, yeniden ek rapor talep edilmesine, köy muhtarÄ± olduÄŸu söylenen ve dosyada tanÄ±k sÄ±fatÄ± ile yer alan ÅŸahÄ±s ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmasÄ± yönündeki talebin diÄŸer delillere göre deÄŸerlendirilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruÅŸmayÄ± 27 KasÄ±m tarihine erteledi. (Ankara/MA)

TuÄŸluk'un cenazesine saldÄ±ranlara ilk duruÅŸmada tahliye

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 16:25

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