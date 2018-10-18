Ä°zmir'deki kazadan kurtulan mÃ¼lteci kadÄ±n eÅŸine ve Ã§ocuÄŸuna ulaÅŸamÄ±yor

Ä°zmirâ€™de 22 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kamyon kazasÄ±nda yaralÄ± kurtulan mÃ¼lteci kadÄ±n: â€˜EÅŸim ve 2 Ã§ocuÄŸumdan haber alamÄ±yorumâ€™

AyÅŸe SÜRME

Nimet ÖLMEZ

Ä°zmir’in Menderes ilçesinde 22 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 13 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± kamyon kazasÄ±nda yaralÄ± kurtulan IraklÄ± mülteci Rim Acim, kamyonda olan iki çocuÄŸu ve eÅŸinden haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°zmir'in Menderes ilçesinde 14 Ekim’de kasasÄ±nda mültecilerin olduÄŸu kamyonun devrilmesi sonucu 22 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, çoÄŸunluÄŸu çocuk 13 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na iliÅŸkin 2’si Suriyeli 11 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Yaralanan 13 kiÅŸi kentin farklÄ± hastanelerinde tedavi görürken, yakÄ±nlarÄ± olmayan 8 çocuktan bazÄ±larÄ± Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler Ä°l MüdürlüÄŸü’ne teslim edildi.

9 Eylül TÄ±p Hastanesi’nde tedavisi süren 5 aylÄ±k hamile Rim Acim (31), kazanÄ±n etkisiyle çocuÄŸunu kaybettiÄŸi ve Arapça bilen olmadÄ±ÄŸÄ± için kimseyle iletiÅŸim kuramÄ±yor. Vücudunun birçok yerinde morluklar, kaburgasÄ±nda ise kÄ±rÄ±k olduÄŸu bilgisi veren doktorlar, ziyarete gelen ve durumunu soran kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

’20 GÜN ÖNCE Ä°ZMÄ°R’E GELDÄ°K’

AynÄ± kamyonette olan eÅŸi ve iki küçük çocuÄŸundan haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Acim ÅŸunlarÄ± söyledi: “DoÄŸum hanedeyken her gün tercüman geliyordu benimle konuÅŸuyordu. Ama buraya çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mdan beri kimse gelmedi ve ben iletiÅŸim kuramÄ±yorum. Dilimi bilen kimse yok. O yüzden tedirginim, tercümana ihtiyacÄ±m var. ÇocuklarÄ±mdan ve eÅŸimden haber alamÄ±yorum. Kaza sÄ±rasÄ±nda iki çocuÄŸum ve eÅŸimle birlikteydik. Bu hastaneye ilk getirildiÄŸimde bana eÅŸim ve çocuklarÄ±mÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. EÅŸimin telefon numarasÄ± elbiselerimin içindeydi ama düÅŸük yapma riskim arttÄ±ÄŸÄ± zaman ameliyathaneye götürüldüm ve o kaÄŸÄ±dÄ± kaybettim. Bana hala kimse ulaÅŸmadÄ±. OnlarÄ± merak ediyorum. EÄŸer yaÅŸÄ±yorlarsa bir ÅŸekilde haber almak istiyorum. Irak’tan 20 gün önce Ä°zmir’e geldik. Önce bir yerde kaldÄ±k ama orayÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Gece 21: 00 gibi kamyonete bindik, kazada sabaha doÄŸru oldu. 25 yetiÅŸkindik, geri kalanlarÄ±n hepsi çocuktu. Kamyonetin sadece yere vurulduÄŸunu hatÄ±rlÄ±yorum, ondan sonrasÄ± çok kötüydü. Herkes kanlar içindeydi. Sonra gözlerimi bu hastanede açtÄ±m. AÄŸrÄ±larÄ±m daha iyi durumda. Tek istediÄŸim ailemden bir haber almaktÄ±r. Bana eÅŸim ve çocuklarÄ±mÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± söyleniyor ama hiç birinin sesini daha duymadÄ±m. OnlarÄ± çok merak ediyorum.” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 16:13

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