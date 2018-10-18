EÄŸitim Sen: AtamasÄ± yapÄ±lmayan Ã¶ÄŸretmenlerin sesine kulak verin

Didim EÄŸitim Sen TemsilciliÄŸi, atamasÄ± yapÄ±lmayan Ã¶ÄŸretmen Ersin Turhanâ€™Ä±n intiharÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Didim EÄŸitim Sen TemsilciliÄŸi, atamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmen Ersin Turhan’Ä±n intiharÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, intiharlarÄ±n, tüm toplumun karanlÄ±ÄŸa sürüklediÄŸinin göstergesi olduÄŸuna iÅŸaret ederek, atamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmenlerin umutlarÄ±nÄ± karartanlarÄ± unutmayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

AçÄ±klamada konuÅŸan temsilcilik BaÅŸkanÄ± Turgay Elçi, bir öÄŸretmenin daha intihara sürüklendiÄŸini belirterek “Sürüklendi diyoruz. Çünkü iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak ‘iÅŸ gücü piyasasÄ±nÄ±’ yönetmek isteyenler, çalÄ±ÅŸabiliyor olmayÄ± lütuf gibi gösterenler, kendi saltanatlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki her ÅŸeyin maliyetini hesaplayanlar 117 bin öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ± gidermek için hiçbir ÅŸey yapmadÄ±” dedi. 32 yaÅŸÄ±ndaki sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni Ersin Turhan’Ä±n bu politikalarÄ±n kurbanÄ± olduÄŸunu anlatan Elçi “Ä°nsana deÄŸer vermeyen, öÄŸretmene neden deÄŸer versin ki?” diye konuÅŸtu.

117 bin öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ifade edenlere seslendiklerini belirten Elçi sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Bu açÄ±ÄŸÄ± hÄ±zla kapatÄ±n. Bizim paramÄ±zÄ± ÅŸatafatÄ±nÄ±z, saraylarÄ±nÄ±z için deÄŸil, bu ülkenin yarÄ±nÄ±na umut olacak gençler, öÄŸretmenler için kullanÄ±n. ArtÄ±k yeter! Bir öÄŸretmenimizin daha aramÄ±zdan ayrÄ±lmasÄ±na engel olun. AtamasÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z öÄŸretmenlerin sesine kulak verin.” (AydÄ±n/EVRENSEL)

AtamasÄ± yapÄ±lmayan Ã¶ÄŸretmen intihar etti, cebinden 10 lira Ã§Ä±ktÄ±!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 16:59

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