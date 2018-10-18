AB zirvesi gÃ¼ndemi: Brexit gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde anahtar Kuzey Ä°rlandaâ€™da

Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lmasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Ä°rlanda sorunu nedeniyle Ã§Ä±kmaza girdi. KasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan AB-Brexit zirvesi iptal edildi.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Avrupa BirliÄŸi ile Ä°ngiltere arasÄ±nda, Ä°ngiltere’nin AB’den ayrÄ±lmasÄ±nÄ± öngören görüÅŸmeler konusunda süren pazarlÄ±klar çÄ±kmaza girdi.

Resmi ayrÄ±lÄ±k tarihinden sonra Ä°ngiltere’nin AB ile nasÄ±l bir serbest ticaret ve gümrük birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalayacaÄŸÄ± henüz belli deÄŸil. Ä°rlanda ile Kuzey Ä°rlanda arasÄ±nda sÄ±nÄ±r kontrollerinin baÅŸlatÄ±lÄ±p baÅŸlatÄ±lmayacaÄŸÄ± ise en önemli tartÄ±ÅŸma konusu. AB, sÄ±nÄ±r kontrollerinin konulmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±karken, Ä°ngiltere bunun Büyük Britanya’yÄ± bölme anlamÄ±na geleceÄŸini belirterek kesin olarak karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

LÄ°DERLER ZÄ°RVESÄ°NDE BREXIT GÜNDEMÄ°

Brüksel’de yapÄ±lan AB Zirvesi’ne katÄ±lan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, AB ile serbest ticaret yapmaya devam etmek istediklerini söylerken, Ä°ngiltere’nin AB’den kesin olarak ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra Ä°rlanda ile Kuzey Ä°rlanda arasÄ±nda gümrük kapÄ±larÄ±nÄ±n kurulacaÄŸÄ±nÄ± ve sÄ±nÄ±r kontrollerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± tekrarladÄ±.

AynÄ± görüÅŸ daha önce Salzburg’da yapÄ±lan AB Zirvesi’nde de dile getirilmiÅŸti. AB ülkelerinin Ä°rlanda ile Kuzey Ä°rlanda arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rlarÄ±n açÄ±k kalmasÄ± gerektiÄŸi ÅŸeklindeki tutumunun Büyük Britanya’yÄ± bölmek anlamÄ±na geleceÄŸini söyleyen May, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha ifade etti.

FotoÄŸraf: Dursun Aydemir/AA

AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmelerde, Ä°ngiltere’nin AB’den kesin olarak ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra yeni bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kuzey Ä°rlanda’da bu anlaÅŸma içerisinde olacaÄŸÄ± için, serbest ticaretten yararlanmasÄ± mümkün. Ancak bu anlaÅŸmanÄ±n ne zaman ve hangi koÅŸullarda yapÄ±lacaÄŸÄ± henüz belirsiz.

GEÇÄ°Åž SÜRECÄ° BÄ°RKAÇ AY UZAYABÄ°LÄ°R

Ä°ngiltere’nin geri adÄ±m atmamasÄ± üzerine sonuçsuz kalan Brüksel’deki zirvenin ardÄ±ndan bir açÄ±klama yapan May, “Åžu anda bir düÅŸünce aÅŸamasÄ±nda olan yeni bir fikir ortaya çÄ±ktÄ±. O da, geçiÅŸ sürecinin birkaç aylÄ±k bir süre için uzatÄ±lmasÄ±dÄ±r” dedi. Brexit için öngörülenden daha uzun bir geçiÅŸ sürecinin olabileceÄŸinin mesajÄ±nÄ± böylece veren May, bu süreçte Ä°rlanda-Kuzey Ä°rlanda sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n çözüm bulunana kadar açÄ±k kalabileceÄŸinin mesajÄ±nÄ± verdi. Ancak bu geçiÅŸ süresinin de bir sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmelerde bu geçiÅŸ süresinin 2020’nin sonuna kadar olmasÄ± gerektiÄŸin konusunda daha önce bir anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu süreye kadar bir çözüm bulunmamasÄ± durumunda ise Ä°ngiltere’nin kendi çözümünü dayatarak sÄ±nÄ±r kontrollerini baÅŸlatacaÄŸÄ± biliniyor.

AB, KUZEY Ä°RLANDA’NIN GÜMRÜK BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NDE KALMASINI Ä°STÄ°YOR

AB ise sÄ±nÄ±r kontrollerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±yla birlikte daha önce bölgede yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarÄ±n tekrarlanacaÄŸÄ± ve Ä°rlanda’nÄ±n istikrarsÄ±zlaÅŸacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe ediyor. Bu nedenle sÄ±nÄ±r kontrollerinin sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Ä°rlanda’nÄ±n karasularÄ±na kadar geniÅŸletilmesinden yana.

Kuzey Ä°rlanda’nÄ±n söylece AB gümrük birliÄŸi mevzuatÄ± içinde kalmasÄ±nÄ± istiyor. Kuzey Ä°rlanda, Brexit referandumu sÄ±rasÄ±nda AB’de kalma yönünde oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere’deki Brexit yanlÄ±larÄ± ise, Kuzey Ä°rlanda konusunda AB’ye kesinlikle taviz verilmemesi gerektiÄŸini savunuyorlar. Bu nedenle May’Ä±n da görüÅŸmelere bu baskÄ±yla geldiÄŸi ve AB tarafÄ±ndan önerilen çözümlere kapÄ±yÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Brüksel’de yapÄ±lan zirvenin asÄ±l olarak bu nedenle baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlandÄ±ÄŸÄ± ileri sürülüyor.

AB Brexit Özel Temsilcisi Michel Barnier da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada bu durumda yeni bir zirve yapmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarÄ±nÄ± söylemekle yetindi. GörüÅŸmelerde ilerleme saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± taktirde taraflarÄ±n yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor.

YENÄ° SENARYO HAZIRLIKLARI

Ä°ngiltere’nin Ä°rlanda konusunda taviz vermemesi üzerine taraflar arasÄ±nda baÅŸlayan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan, AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda yÄ±l sonuna kadar bir anlaÅŸmanÄ±n imzalanamayacaÄŸÄ±ndan da ÅŸimdiden söz ediliyor. Bu nedenle anlaÅŸma olmadan da Ä°ngiltere’nin Mart 2019 sonu itibariyle AB dÄ±ÅŸÄ±nda kalabileceÄŸi ileri sürülüyor.

Bu senaryonun hiç de ihtimal dÄ±ÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, bir süre önce buna da hazÄ±rlÄ±klÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸini belirterek gereken hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte de, zirveden ayrÄ±lÄ±rken AB Komisyonu’nda anlaÅŸmadan ayrÄ±lma senaryosu konusunda hazÄ±rlÄ±k yapmalarÄ± görevini verdiklerini söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 15:56

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