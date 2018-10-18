Okul servisinde ses kaydÄ±na tepki: Ã‡ocuklara baskÄ± uygulanÄ±yor

Antalyaâ€™da bir lise mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n okul servislerinde kameralar vasÄ±tasÄ±yla ses kaydÄ± dinlemesi EÄŸitim Sen ve Ã¶ÄŸrenciler tepki gÃ¶sterdi.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Antalya’da Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde servis araçlarÄ±na konulan görüntü ve ses kaydÄ± yapan kameralar öÄŸrencilerin ve EÄŸitim Sen’in tepkisini çekti. Evrensel’e konuÅŸan öÄŸrenciler servis araçlarÄ±nda yapÄ±lan konuÅŸmalardan dolayÄ± müdürün öÄŸrencileri disiplin cezasÄ± vermekle korkuttuÄŸunu ve azarlandÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi müdürü ise iddialar hakkÄ±nda, çocuklarÄ± odasÄ±na çaÄŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece ‘Okulun içi neyse servis içi de o ÅŸekilde. KonuÅŸmalarÄ±nÄ±z seviyeli olsun’ uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu savundu. EÄŸitim- Sen Antalya Åžube BaÅŸkanÄ± Kadir Öztürk de ses kaydÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n anayasaya ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti.

Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi öÄŸrencileri her akÅŸam servisler hareket etmeden önce müdürün tek tek servislerin içine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, müdür bakmadan hiçbir servisin yola çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kamera görüntülerinin müdürün odasÄ±nda izlendiÄŸini iddia eden öÄŸrenciler, “Bu sene servislere hem görüntü hem de ses kaydÄ± yapan kameralar takÄ±lmÄ±ÅŸ. Serviste bile rahat deÄŸiliz. Servisteki görüntülerin müdürün odasÄ±ndan izlenmesi ve müdürün orada konuÅŸulan konularÄ± duymasÄ± bizim özel hayatÄ±mÄ±zÄ± ihlal ediyor” diye konuÅŸtu.

‘BU UYGULAMA SUÇTUR’

EÄŸitim Sen Antalya Åžube BaÅŸkanÄ± Kadir Öztürk, ses kaydÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n anayasaya ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: “Servis yönetmeliÄŸinde olsa bile bu yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r. Ses kaydÄ±nÄ± kim koyduysa suç iÅŸliyor. Bu çocuklarÄ±n özgürlüklerine kÄ±sÄ±tlama getirecek bir olay. Çocuklar serviste istediÄŸi her konuda konuÅŸabilir. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± sessiz, pÄ±sÄ±rÄ±k mÄ± yetiÅŸtirmek istiyoruz?” YapÄ±lanÄ± öÄŸrencileri baskÄ± altÄ±nda tutmanÄ±n bir aracÄ± olarak deÄŸerlendiren Öztürk “Bununla çocuklara resmen baskÄ± uygulanÄ±yor. Bir okul müdürü bunu yapmamalÄ±. YapÄ±yorsa suç iÅŸliyordur. ÇocuklarÄ±n bütün haklarÄ±nÄ± EÄŸitim Sen olarak savunacaÄŸÄ±z ve bunun takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedi.

SADECE UYARIDA BULUNMUÅž

Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi müdürü ise iddialara iliÅŸkin geçen sene çÄ±kan servis yönetmeliÄŸinde, servis araçlarÄ±na kayÄ±t cihazlarÄ±nÄ±n takÄ±lma zorunluluÄŸu getirildiÄŸini söyledi. Müdür iddialarla ilgili ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: “KameralarÄ± ben taktÄ±rmadÄ±m. ÇocuklarÄ±n güvenliÄŸi için takÄ±ldÄ±. Kameralar ses ve görüntü kaydÄ± yapÄ±yor. Servislerdeki kayÄ±t cihazlarÄ± okul idaresine belli dönemlerde verilmek zorunda. Ben bayrak töreninde, ‘Okulun içerisi neyse servisin içerisi de o ÅŸekilde. Onun için servisteki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z her zaman sizi baÄŸlar. KonuÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± seviyeli olsun’ dedim. Odada kimseyi tehdit etmedim. Bayrak töreninde bu bilgiyi verdim. Hiçbir görüntü almadÄ±m, incelemedim. Ben sadece herhangi bir ÅŸikayet olduÄŸunda ‘okul disiplin kurulu yönetmeliÄŸi okulda neyse servislerde baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r’ diye uyarÄ±da bulundum.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 15:40

www.evrensel.net