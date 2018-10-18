â€˜ABDâ€™li askerler, bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸa gireceklerinden eminâ€™

ABD ordusunda gÃ¶rev yapan askerlerin neredeyse yarÄ±sÄ± yakÄ±n gelecekte ABDâ€™nin bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸa gireceÄŸine inanÄ±yor.

ABD’li askerlerin neredeyse yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ± ABD’nin yakÄ±n gelecekte büyük bir savaÅŸa gireceÄŸine inanÄ±yor. Askerler, en olasÄ± rakipleri Rusya ve Çin olarak görüyor.

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ± Military Times’Ä±n ABD ordusundaki muvazzaf askerlerle yaptÄ±ÄŸÄ± ankete göre ABD’li askerlerin yüzde 46’sÄ± ABD’nin önümüzdeki yÄ±l bir savaÅŸa gireceÄŸini düÅŸünüyor. Geçen yÄ±lki araÅŸtÄ±rmada yüzde 5’ti.

ABD’nin savaÅŸta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi muhtemel rakipler ise yüzde 71’le Rusya ve yüzde 69’la Çin. 2017’de bu oranlar sÄ±rasÄ±yla yüzde 53 ve 45’ti.

Bu arada ABD’li askerler, ülkelerine yönelik en büyük tehdit olarak siber “terör”ü görüyor. Bu yönde görüÅŸ belirtilen yüzde 89’luk kesim, ABD ordusunun siber saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± kötü bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 15:37

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