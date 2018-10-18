FotoÄŸraf: KadÄ±köy Belediyesi
Aykurt NuhoÄŸlu KadÄ±kÃ¶y iÃ§in aday adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
KadÄ±kÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu, KadÄ±kÃ¶y ilÃ§esi iÃ§in belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurdu.
KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu, 2019 Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak yerel seçimler için yeniden belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunu yaptÄ±.
Ä°stanbul, KadÄ±köy ilçesi için yeniden aday adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “KadÄ±köylülerle birlikte daha fazla proje üretmek ve yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± daha da güçlendirecek yeni uygulamalarÄ± hayata geçirmek için KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden adayÄ±m” dedi.
NuhoÄŸlu aday adaylÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda "Önümüzdeki dönemde de KadÄ±köy’ü yönetim ÅŸekli ile Türkiye’de dünyaya örnek gösterilen evrensel bir kent haline getireceÄŸiz.” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 15:49
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