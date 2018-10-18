Lavrov: Ä°dlibâ€™deki aÄŸÄ±r silahlar Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor

Lavrov'dan SoÃ§i mutabakatÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±: 'Ä°dlibâ€™de silahsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge oluÅŸturuluyor, aÄŸÄ±r silahlar bÃ¶lgeden Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor'

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin Soçi’de varÄ±lan Ä°dlib’de silahsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge oluÅŸturulmasÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ankara’nÄ±n cihatçÄ±larÄ± iÅŸ birliÄŸine ikna etme yönünde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

RT Fransa, Paris Match ve Le Figaro gazetelerine konuÅŸan Lavrov “Soçi anlaÅŸmalarÄ± uygulanÄ±yor. Ä°dlib’de silahsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge oluÅŸturuluyor, aÄŸÄ±r silahlar bölgeden çÄ±kartÄ±lÄ±yor” dedi.

Lavrov ayrÄ±ca “Türkiye tarafÄ± muhaliflerle aktif bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸÄ±yor, onlarÄ± iÅŸbirliÄŸine ikna ediyor. Böyle bir iÅŸbirliÄŸi mevcut. Bu konuda dikkatli olmaya devam edeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 15:20

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