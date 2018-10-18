CHPâ€™li Kayaâ€™dan yerel seÃ§im aÃ§Ä±klamasÄ±

CHPâ€™li Kaya muhtarlarÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi: Bu â€˜adil bir seÃ§im yapmayacaÄŸÄ±zâ€™Ä±n ilanÄ±dÄ±r

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ankara Milletvekili YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya’nÄ±n aralarÄ±nda olduÄŸu CHP heyeti, yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r’da yapacaklarÄ± 2 günlük temaslara iliÅŸkin parti il binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi.

ToplantÄ±ya, CHP’li vekiller, CHP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet SayÄ±n ve il yöneticileri katÄ±ldÄ±. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 259 muhtarÄ±n görevden alÄ±nmasÄ±na tepki gösterdi, “Siz hem Türkiye hem dünya kamuoyuna adil bir seçim yapmayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ilan ediyorsunuz” dedi.

41 Ä°LDE ÇALIÅžMA YAPILACAK

YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya, yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda CHP Genel merkezden görevlendirilen milletvekillerinin bugün itibariyle 41 ilde saha çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ziyaret kapsamÄ±nda yurttaÅŸlarÄ±, esnaflarÄ±, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± ve emek örgütlerini ziyaret edeceklerini belirten Kaya, sahada edindikleri izlenimleri rapor haline getireceklerini ve raporu da CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya teslim edeceklerini aktardÄ±. Kaya, 25 Ekim’de ise tek adaylarÄ±nÄ±n olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k yüz il ve ilçenin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

‘SÄ°ZÄ°N ÖNÜNÜZÜ KESÄ°YORUM’ HAMLESÄ°

Türkiye’de ekonomik krize de dikkat çeken Kaya, DiyarbakÄ±r’Ä±n da var olan krizden ciddi bir ÅŸekilde etkilendiÄŸini kaydetti. Yerel seçimlerin yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve siyasi partilerin de halkÄ±n düÅŸüncelerini öÄŸrenmesi gerektiÄŸini söyleyen Kaya, “EÄŸer, siz halkÄ±n seçtiÄŸi 250’ye yakÄ±n muhtarÄ± görevden alÄ±yorsanÄ±z, bunu anlamÄ± ÅŸudur: ‘Ben sahada temizlik yapÄ±yorum. Bu temizlikle de sizin önünüzü kesiyorum.’ Bu haksÄ±zlÄ±ktÄ±r, adaletsizliktir” diye konuÅŸtu.

Yerine kayyÄ±m atanan yaklaÅŸÄ±k 100 DBP’li belediyenin durumuna da iÅŸaret eden Kaya, “HalkÄ±n iradesini siz cezaevine tÄ±karsanÄ±z ve halkÄ±n önüne koyduÄŸunuz sandÄ±ÄŸÄ±n sonuçlarÄ±na katlanmayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bugünden ilan ederseniz, siz hem Türkiye hem dünya kamuoyuna adil bir seçim yapmayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ilan ediyorsunuz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘SAYGISIZLIKTIR’

Bir belediye baÅŸkanÄ±, milletvekili ve muhtarÄ±n seçildiÄŸi taktirde bir suça bulaÅŸmÄ±ÅŸsa bunun yargÄ± yoluyla denetlenmesi gerektiÄŸini ifade eden Kaya, “YargÄ±nÄ±n vereceÄŸi karar doÄŸrultusunda eÄŸer muhtar ise mührünü alÄ±rsÄ±nÄ±z, belediye baÅŸkanÄ± ise görevden alÄ±rsÄ±nÄ±z. Ama bunlarÄ± mahkeme kararÄ± ile yaparsÄ±nÄ±z. HalkÄ±n seçtiÄŸi kiÅŸileri, hiçbir siyasi parti lideri görevden alamaz. Mahkeme kararÄ± olmadan halkÄ±n görevden almak ve cezaevine atmak, halkÄ±n iradesine saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r, halkÄ±n iradesini yok saymaktÄ±r” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 15:11

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