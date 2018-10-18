Amasra'da Ã¼cretlerini alamayan iÅŸÃ§ilerin eylemi devam ediyor

BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde Hatta Holding’e baÄŸlÄ± HEMA Maden’de taÅŸeron firma DENFA’ya baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸan 2 iÅŸçi, 105 gündür ödenmeyen ücretleri için kule vincinde eylem yapÄ±yor. Kule vincine dün çÄ±kan iÅŸçiler, talepleri kabul edilmediÄŸi için eylemlerini bugün de devam ettiriyor.

TarlaaÄŸazÄ± köyünde bulunan maden ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve taÅŸeron ÅŸirketten paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna’nÄ±n eylemi üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

Bugün maden sahasÄ±na gelen aileler ise çocuklarÄ± için endiÅŸelendiklerini ifade ederken sahada bulunan maden ÅŸirketi yetkilisine de tepki gösterdi. Aileler ücretlerin bir an önce ödenmesini istedi.

Zor durumda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve bÄ±çaÄŸÄ±n kemiÄŸe dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler dün kule vincinde çektikleri video ile ücretlerinin bugün 13.00’e kadar yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Åžirket yetkilileri ise iÅŸçilere 1 aylÄ±k ücretlerinin ödenmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda eylemin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± önerdi. Bu teklifi kabul etmeyen iÅŸçiler eyleme devam kararÄ± aldÄ±.

HEMA Maden'de geçtiÄŸimiz ay da 2 iÅŸçi ücretlerin ödenmemesine tepki göstererek kule vincinde eylem baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. 5 gün boyunca kuledeki eylemini sürdüren iÅŸçilerin ödenmeyen ücretleri ödenmiÅŸti. HEMA madeni 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 'kriz' bahanesiyle atÄ±lan iÅŸçilerin direniÅŸiyle gündeme geliyordu. (BartÄ±n/DHA)

AsansÃ¶r kulesinde eylem yapan madencilerin talepleri kabul edildi

Ä°ÅŸten atÄ±lan maden iÅŸÃ§ilerinin kuledeki eylemi sÃ¼rÃ¼yor

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 16:03

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